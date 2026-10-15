Один из регионов на Западе Украины потрясло землетрясение

15 октября в Закарпатье произошло землетрясение магнитудой 2,1. Подземные толчки произошли на глубине 8 километров.

Об этом сообщил Главный центр специального контроля.

Где произошло землетрясение

Подземные колебания специалисты зафиксировали в 04:11.

Эпицентр сейсмического явления находился на территории Тячевского района. Расчеты специалистов показали магнитуду 2,1 по шкале Рихтера с очагом на глубине 8 километров.

По классификации землетрясений подобные колебания относятся к неощутимым.

Это уже не первый случай сейсмической активности в этом регионе за последнее время: 25 сентября в Тячевском районе фиксировали землетрясение магнитудой 2,0, а 15 сентября в Мукачевском районе Закарпатья специалисты зарегистрировали подземные колебания магнитудой 2,5.

Напомним, недавно у берегов Панамы произошло сильное землетрясение магнитудой 7,7. Эпицентр стихии зафиксировали в Тихом океане в 12 километрах от Питалоса-Арриба, однако колебания ощущались и в панамской столице. Из-за значительной силы толчков для ряда государств объявили угрозу цунами.

К слову, в конце сентября в Казахстане за сутки произошло три землетрясения, два из которых произошли с интервалом в несколько часов и имели магнитуду 3,4 и 4,2. Первый толчок специалисты классифицировали как форшок второго.