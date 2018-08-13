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Землетрясение в Индонезии: число жертв сильно возросло

34 Читати новину українською
Землетрясение в Индонезии
Землетрясение в Индонезии / vlasno.info

Стало известно, что число погибших от землетрясения в Индонезии увеличилось до 436 человек.

Об этом сообщили представители национального агентства по предотвращению стихийных бедствий, передает Detik.

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Сообщается, что более 1300 получили ранения, половина из которых тяжёлые, указывают официальные представители.

Также отметили, что после завершения периода чрезвычайных ситуаций будет реализована новая дорожная карта.

Напомним, 29 июля землетрясение магнитудой более 6 баллов потрясло остров Ломбок, где проживает более 3 миллионов человек. Число жертв землетрясения составило 12 человек, еще 40 пострадали. Разрушены многочисленные здания.

5 августа Индонезию всколыхнуло очередное землетрясение магнитудой 7 баллов. В результате стихии, погибли не менее 350 человек. На этот раз, кроме острова Ломбок, землетрясение зацепил еще и Бали, а толчки ощущались и на острове Ява. Тысячи людей на острове были эвакуированы из зданий в приюты на открытом пространстве.

9 августа в Индонезии мощное землетрясение магнитудой 6,2 балла второй раз за неделю сотрясло район острова Ломбок.

Теги: Жертвы Индонезия Землетрясение в Индонезии
Источник: 24 Канал
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