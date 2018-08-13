Землетрус в Індонезії: кількість жертв сильно зросла

Стало відомо, що число загиблих від землетрусу в Індонезії збільшилася до 436 осіб.

Про це повідомили представники національного агентства щодо запобігання стихійних лих, передає Detik.

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Повідомляється, що понад 1,3 тисяч отримали поранення, половина з яких тяжкі, вказують офіційні представники.

Також зазначили, що після завершення періоду надзвичайних ситуацій буде реалізована нова дорожня карта.

Нагадаємо, 29 липня землетрус магнітудою понад 6 балів сколихнув острів Ломбок, де проживає понад 3 мільйони людей. Кількість жертв землетрусу становила 12 людей, ще 40 постраждали. Зруйновані численні будівлі.



5 серпня Індонезію сколихнув черговий землетрус магнітудою 7 балів. Внаслідок стихії, загинуло щонайменше 350 осіб. Цього разу, крім острова Ломбок, землетрус зачепив ще й Балі, а поштовхи відчувалися і на острові Ява. Тисячі людей на острові були евакуйовані з будівель у притулки на відкритому просторі.

9 серпня в Індонезії сильний землетрус магнітудою 6,2 бала вдруге за тиждень сколихнув район острова Ломбок.