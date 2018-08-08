Землетрясение в Индонезии: число жертв значительно возросло
По меньшей мере 131 человек погиб в результате землетрясения в районе острова Ломбок в Индонезии.
Об этом сообщает АР со ссылкой на местные власти.
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В сообщении агентства отмечается, что, по данным индонезийских властей, более 150 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома в результате удара стихии.
Ранее в агентстве по ликвидации последствий стихийных бедствий Индонезии сообщили, что из-за землетрясения без жилья остались 70 тысяч человек, были разрушены десятки тысяч домов. Кроме того, 236 человек получили серьезные травмы.
Поисково-спасательные работы продолжаются, и количество жертв и пострадавших может возрасти.
29 июля землетрясение магнитудой более 6 баллов всколыхнуло остров Ломбок, где проживает более 3 миллиона человек. Число жертв землетрясения составляет 12 человек, еще 40 пострадали. Разрушены многочисленные здания.
5 августа Индонезию всколыхнуло очередное землетрясение магнитудой 7 баллов. На этот раз, кроме острова Ломбок, стихия затронула еще и Бали. Толчки ощущались и на острове Ява. Тысячи людей на острове были эвакуированы из зданий в приюты на открытом пространстве. Есть повреждения в аэропорту Бали.