Землетрус в Індонезії: кількість жертв значно зросла

Щонайменше 131 людина загинула внаслідок землетрусу в районі острова Ломбок в Індонезії.

Про це повідомляє АР з посиланням на місцеву владу.

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У повідомленні агентства наголошується, що, за даними індонезійської влади, понад 150 тисяч осіб були змушені залишити свої оселі внаслідок удару стихії.

Раніше в агентстві з ліквідації наслідків стихійних лих Індонезії повідомили, що через землетрус без житла залишилися 70 тисяч людей, були зруйновані десятки тисяч будинків. Крім того, 236 осіб дістали серйозних травм.

Пошуково-рятувальні роботи тривають, і кількість жертв і постраждалих може зрости.

29 липня землетрус магнітудою понад 6 балів сколихнув острів Ломбок, де проживає понад 3 мільйони людей. Кількість жертв землетрусу становить 12 людей, ще 40 постраждали. Зруйновані численні будівлі.



5 серпня Індонезію сколихнув черговий землетрус магнітудою 7 балів. Цього разу, крім острова Ломбок, стихія зачепила ще й Балі. Поштовхи відчувалися і на острові Ява. Тисячі людей на острові були евакуйовані з будівель у притулки на відкритому просторі. Є пошкодження в аеропорту Балі.