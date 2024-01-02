Самое сильное землетрясение за более чем 4 десятилетия: в Японии возросло количество жертв

В центральной части Японии произошло землетрясение магнитудой 7,6. Местные жители насчитали более 50 толчков. К сожалению, есть жертвы.

Землетрясение зафиксировали у полуострова Ното на северо-западном побережье. После этого в Японии произошло еще более 50 подземных толчков.

К теме Японию всколыхнуло мощное землетрясение магнитудой 7,6: есть угроза цунами для России

Что известно о последствиях

Инцидент произошел 1 января в середине дня. Правительство префектуры Исикава официально сообщило о 4 погибших. Речь идет о мужчине и женщине в возрасте 50 лет, 70-летнем мужчине и молодом парне. Однако Reuters пишет, что количество жертв уже возросло до 5 человек. Пятой жертвой мог стать 90-летний житель города Сика.

Местные власти приказали эвакуировать более 97 000 человек в 9 префектурах на западном побережье острова Хонсю. Военных привлекли к спасательным операциям.

Геологическая служба США назвала это землетрясение сильнейшим в регионе за более чем 4 десятилетия. В результате стихийного бедствия разрушены дома, также вспыхнули пожары. Кроме этого десятки тысяч домов остались без света.

Так, в городе Вадзима пламя охватило несколько построек. После этого там появилось цунами высотой 1,2 метра.

Главный секретарь кабинета министров Японии Йосимаса Хаяси сообщил о 6 случаях обрушения зданий, из-за которых людей заблокировало. Местные власти и полиция сообщили, что из-под некоторых завалов извлекли тела погибших.

Последствия землетрясений в Японии: видео Kyodo



Число жертв и пострадавших в Японии уточняется, как и масштабы ущерба.

Как отреагировали США

Президент США Джозеф Байден заявил, что он вместе со своей женой и первой леди Джилл молится о японском народе, пострадавшем от ужасного землетрясения. Американский лидер предложил Японии оказать необходимую помощь для преодоления последствий этого стихийного бедствия.

Соединенные Штаты и Япония как близкие союзники имеют глубокую дружбу, объединяющую наших людей. Наши мысли с японским народом в это тяжелое время,

– заявил Байден.

Белый дом поддерживает контакты с официальными лицами Японии.

Землетрясения в других странах