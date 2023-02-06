В частности, землетрясение произошло в западной части Нью-Йорка. Отмечают, что его магнитуда достигла отметки 3,8.

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Эпицентр землетрясения был расположен в двух километрах от Западной Сенеки.

Сегодня примерно в 6:15 утра по восточному времени многие почувствовали сильное землетрясение в районе Баффало, штат Нью-Йорк. Пока неизвестно, есть ли какие-то убытки от землетрясения,

– сообщили в Национальной метеорологической службе.

Подземные толчки почувствовали также в городах Лакаванна, Кенмор, Баффало, Амхерст, Гамбург и Вест-Сенека.

Руководитель округа Эри Марк Полонкарц сказал, что согласно данным службы чрезвычайных ситуаций округа, землетрясение ощущалось на севере до Ниагарского водопада и на юг в Орчард-парке.

Мэр Буффала Байрон Браун сказал, что дымовая труба упала на автомобиль в северной части города.

Следует заметить, что это не первый случай, когда на западе Нью-Йорка произошло землетрясение. В прошлом году в городке Варшава, близ Буффало, произошло незначительное землетрясение магнитудой 2,6.

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