В частности, землетрясение произошло в западной части Нью-Йорка. Отмечают, что его магнитуда достигла отметки 3,8.
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Какие последствия стихийного бедствия
Эпицентр землетрясения был расположен в двух километрах от Западной Сенеки.
Сегодня примерно в 6:15 утра по восточному времени многие почувствовали сильное землетрясение в районе Баффало, штат Нью-Йорк. Пока неизвестно, есть ли какие-то убытки от землетрясения,
– сообщили в Национальной метеорологической службе.
Подземные толчки почувствовали также в городах Лакаванна, Кенмор, Баффало, Амхерст, Гамбург и Вест-Сенека.
Руководитель округа Эри Марк Полонкарц сказал, что согласно данным службы чрезвычайных ситуаций округа, землетрясение ощущалось на севере до Ниагарского водопада и на юг в Орчард-парке.
Мэр Буффала Байрон Браун сказал, что дымовая труба упала на автомобиль в северной части города.
Следует заметить, что это не первый случай, когда на западе Нью-Йорка произошло землетрясение. В прошлом году в городке Варшава, близ Буффало, произошло незначительное землетрясение магнитудой 2,6.
Землетрясения всколыхнули мир: коротко
- На юге Турции и на севере Сирии произошел ряд мощных землетрясений. Вблизи Кахраманмараша зафиксировали магнитуду землетрясения в 7,4. Еще 2 землетрясения магнитудой 6,4 и 6,5 произошли в городе Газиантепи. Также произошло 22 афтершока.
- По состоянию на 16:21, общее количество погибших в Турции и Сирии выросло по меньшей мере до 2 339 человек. СМИ писали, что более 8 000 человек получили ранения.
- Землетрясение произошло в этот день и в Казахстане. Отмечают, что эпицентр землетрясения расположен в 628 километрах к западу от Алматы, между населенными пунктами Акшиганак и Темирлан. Сейсмологи определили, что землетрясение имело магнитуду 5,4, а глубина залегания источника достигала 5 километров.
- Толчки были ощутимы также в Грузии, Израиле, Ливане и Кипре.