Число погибших в результате землетрясения в Турции и Сирии может возрасти в 8 раз, – ВОЗ
Источник:BBC
В Турции и Сирии раздались два мощных землетрясения магнитудой более 7, кроме них были толчки меньшей силы. К сожалению, количество жертв и раненых постоянно растет, начиная с утра 6 февраля.
Ведь спасатели и местные жители продолжают разбирать завалы. По данным Всемирной организации здравоохранения, количество жертв в результате бедствия может возрасти в несколько раз.
Заметьте Землетрясения в Турции и Сирии – 4200 жертв, 80 толчков, 6200 разрушенных домов: хронология
Что известно о количестве жертв в результате землетрясений
ВОЗ предупредила, что эти цифры (погибших – 24 Канал), вероятно, возрастут в восемь раз, поскольку спасатели найдут больше жертв под завалами,
– говорится в сообщении.
Старшая сотрудница ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в Европе Кэтрин Смоллвуд заявила, что они всегда наблюдают одно и то же с землетрясениями: "А именно то, что первоначальные сообщения о количестве погибших или раненых людей значительно растут в ближайшие дни в течение недели".
Более того, Кэтрин Смоллвуд объяснила, что многие люди останутся без крова в холодных условиях. Это, по ее словам, увеличит опасность.
Землетрясения в Турции и Сирии: основное
- Ориентировочно в 4:17 по местному времени в Турции прогремел землетрясение магнитудой 7,8, впоследствии ориентировочно в 13:24 люди снова почувствовали толчки магнитудой 7,6. Кроме того, была серия менее мощных землетрясений – магнитудой до 7. К сожалению, толчки были и в ночь на 7 февраля.
- В Турции и Сирии продолжают работу спасатели, которые ищут под завалами людей. Многие страны отправили помощь для спасения людей: спасателей, теплые вещи, лекарства и многое другое.
- По состоянию на утро 7 февраля количество жертв возросло до 4200, раненых до 14 тысяч в Турции и более 3 тысяч – в Сирии. По меньшей мере, 6200 разрушенных домов. Подробнее, что происходит в странах – читайте в хронологии событий 24 Канала.