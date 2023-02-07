Число погибших в результате землетрясения в Турции и Сирии может возрасти в 8 раз, – ВОЗ

В Турции и Сирии раздались два мощных землетрясения магнитудой более 7, кроме них были толчки меньшей силы. К сожалению, количество жертв и раненых постоянно растет, начиная с утра 6 февраля.

Ведь спасатели и местные жители продолжают разбирать завалы. По данным Всемирной организации здравоохранения, количество жертв в результате бедствия может возрасти в несколько раз.

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Что известно о количестве жертв в результате землетрясений

ВОЗ предупредила, что эти цифры (погибших – 24 Канал), вероятно, возрастут в восемь раз, поскольку спасатели найдут больше жертв под завалами,

– говорится в сообщении.

Старшая сотрудница ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в Европе Кэтрин Смоллвуд заявила, что они всегда наблюдают одно и то же с землетрясениями: "А именно то, что первоначальные сообщения о количестве погибших или раненых людей значительно растут в ближайшие дни в течение недели".

Более того, Кэтрин Смоллвуд объяснила, что многие люди останутся без крова в холодных условиях. Это, по ее словам, увеличит опасность.

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