Одна семья просидела под завалами 12 часов: сколько украинцев эвакуировали из эпицентра землетрясения
Источник:Посольство Украины в Турции
Представители Посольства Украины в Турции посетили регионы, наиболее пострадавшие от землетрясения. Там они встретились с украинцами.
9 – 11 февраля представители Посольства Украины посетили пострадавшие от землетрясений регионы Газиантеп и Хатай. Из этих регионов были эвакуированы 15 граждан Украины, в том числе семья, которая находилась под завалами 12 часов.
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Сколько украинцев удалось спасти
Была оказана гуманитарная помощь и моральная поддержка украинцам. Совместно с украинскими спасателями и представителями посольства была проведена рабочая встреча с представителями Директората чрезвычайных ситуаций Турции.
Фотоотчет со встречи: смотрите фотографии
Напомним, что 9 февраля спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко сообщил, что пятеро украинцев предположительно находятся под завалами. Консулы отправились в зону стихийного бедствия для помощи украинским гражданам.
Число жертв снова возросло
- По состоянию на вечер 13 февраля количество погибших в Турции и Сирии приблизилось к отметке в 36 тысяч человек.
- Турецкий координационный центр по чрезвычайным ситуациям (SAKOM) сообщил, что число погибших в стране составляет 29 605 человек. Подтвержденное количество погибших в Сирии составляет 4574 человека.
- Из них – 3160 человек в контролируемых оппозицией частях северо-западной Сирии, еще 1414 смертей – в контролируемых правительством частях страны.
Безумный ущерб от разрушительного землетрясения
- Согласно предварительным оценкам мощные землетрясения в Турции приведут к потерям в экономике на сумму 84 миллиарда долларов или около 10% ВВП.
- По прогнозам конфедерация турецких предприятий и бизнеса, произошедшие 6 февраля землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 нанесли ущерб жилым домам на сумму около 70,8 миллиарда долларов и еще 10,4 миллиарда долларов потерь национального дохода.
- Группа Turkonfed заявила, что потери рабочей силы обойдутся турецкой экономике в 2,9 миллиона долларов. От землетрясений серьезно пострадали 10 провинций и 13,5 миллионов человек на юго-востоке страны, а также в соседней Сирии.