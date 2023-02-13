Одна семья просидела под завалами 12 часов: сколько украинцев эвакуировали из эпицентра землетрясения

Представители Посольства Украины в Турции посетили регионы, наиболее пострадавшие от землетрясения. Там они встретились с украинцами.

9 – 11 февраля представители Посольства Украины посетили пострадавшие от землетрясений регионы Газиантеп и Хатай. Из этих регионов были эвакуированы 15 граждан Украины, в том числе семья, которая находилась под завалами 12 часов.

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Сколько украинцев удалось спасти

Была оказана гуманитарная помощь и моральная поддержка украинцам. Совместно с украинскими спасателями и представителями посольства была проведена рабочая встреча с представителями Директората чрезвычайных ситуаций Турции.

Фотоотчет со встречи: смотрите фотографии

Напомним, что 9 февраля спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко сообщил, что пятеро украинцев предположительно находятся под завалами. Консулы отправились в зону стихийного бедствия для помощи украинским гражданам.

Число жертв снова возросло

По состоянию на вечер 13 февраля количество погибших в Турции и Сирии приблизилось к отметке в 36 тысяч человек.

Турецкий координационный центр по чрезвычайным ситуациям (SAKOM) сообщил, что число погибших в стране составляет 29 605 человек. Подтвержденное количество погибших в Сирии составляет 4574 человека.

Из них – 3160 человек в контролируемых оппозицией частях северо-западной Сирии, еще 1414 смертей – в контролируемых правительством частях страны.

Безумный ущерб от разрушительного землетрясения