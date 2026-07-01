Об этом сообщает Reuters.

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Что известно о последствиях землетрясения в Венесуэле?

По данным местных властей, мальчика, которого опознали как Клибера Морана, извлекли из здания Los Corales Garden 1 в штате Ла-Гуайра. После спасения ребенка доставили в медицинское учреждение, где он находится под наблюдением врачей.

Мы должны держаться за надежду, что и в дальнейшем сможем находить живых людей под завалами,

– заявили власти Венесуэлы.

Отмечается, что землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5 произошли с интервалом менее минуты, вызвав масштабные разрушения зданий и многочисленные жертвы. Поисковые команды продолжают работать на месте трагедии, поскольку под завалами могут оставаться другие пострадавшие.

К спасательной операции привлечены международные команды, в частности специалисты из Иордании, которые участвовали в спасении ребенка. Власти страны подчеркивают, что операции не прекращаются ни днем, ни ночью.

По информации ООН, в Венесуэлу уже доставлена гуманитарная помощь для пострадавших, включая медицинские наборы и средства для поддержки детей и семей. Спасательные работы в пострадавших районах продолжаются, а количество пропавших без вести уточняется.

Напомним, разрушительное землетрясение в Венесуэле взяло жизни тысяч людей, среди которых есть и семьи профессиональных футболистов. Особенно трагичной стала история игрока клуба "Маритимо де Ла-Гуайра" Гектора Белло. Его жена погибла под завалами дома, но перед смертью смогла спасти их маленькую дочь, прикрыв ее собственным телом.

Ребенка удалось найти живой во время спасательной операции. После трагедии футболист опубликовал эмоциональное обращение, в котором поблагодарил жену за ее последний героический поступок. Он также признался, что не знает, как в будущем объяснит дочери, почему его не было рядом в тот трагический момент. По словам Белло, однажды он расскажет ребенку, что ее мама отдала свою жизнь, чтобы она могла жить.

Не менее страшная трагедия постигла его одноклубника Лукаса Трехо. После более чем 70 часов поисково-спасательной операции спасатели обнаружили тела его жены и двух детей. Спасти семью футболиста не удалось.

Землетрясение привело к масштабным разрушениям и многочисленным человеческим жертвам. Уже известно о тысячах погибших и пострадавших. По данным Геологической службы США, это землетрясение стало самым мощным в Венесуэле с 1900 года.