Про це пише Reuters.

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Що відомо про наслідки землетрусу у Венесуелі?

За даними місцевої влади, хлопчика, якого ідентифікували як Клібера Морана, витягли з будівлі Los Corales Garden 1 у штаті Ла-Гуайра. Після порятунку дитину доставили до медичного закладу, де вона перебуває під наглядом лікарів.

Ми повинні триматися за надію, що й надалі зможемо знаходити живих людей під завалами,

– заявили у владі Венесуели.

Зазначається, що землетруси магнітудою 7,2 та 7,5 сталися з інтервалом менш як хвилину, спричинивши масштабні руйнування будівель та численні жертви. Пошукові команди продовжують працювати на місці трагедії, оскільки під завалами можуть залишатися інші постраждалі.

До рятувальної операції залучені міжнародні команди, зокрема фахівці з Йорданії, які брали участь у порятунку дитини. Влада країни наголошує, що операції не припиняються ні вдень, ні вночі.

За інформацією ООН, до Венесуели вже доставлено гуманітарну допомогу для постраждалих, включно з медичними наборами та засобами для підтримки дітей і сімей. Рятувальні роботи у постраждалих районах тривають, а кількість зниклих безвісти уточнюється.

Нагадаємл, руйнівний землетрус у Венесуелі забрав життя тисяч людей, серед яких є й родини професійних футболістів. Особливо трагічною стала історія гравця клубу "Марітімо де Ла-Гуайра" Гектора Белло. Його дружина загинула під завалами будинку, але перед смертю змогла врятувати їхню маленьку доньку, прикривши її власним тілом.

Дитину вдалося знайти живою під час рятувальної операції. Після трагедії футболіст опублікував емоційне звернення, в якому подякував дружині за її останній героїчний вчинок. Він також зізнався, що не знає, як у майбутньому пояснить доньці, чому його не було поруч у той трагічний момент. За словами Белло, одного дня він розповість дитині, що її мама віддала власне життя, аби вона могла жити.

Не менш страшна трагедія спіткала його одноклубника Лукаса Трехо. Після понад 70 годин пошуково-рятувальної операції рятувальники виявили тіла його дружини та двох дітей. Родину футболіста врятувати не вдалося.

Землетрус спричинив масштабні руйнування та численні людські жертви. Вже відомо про тисячі загиблих та постраждалих. За даними Геологічної служби США, цей землетрус став найпотужнішим у Венесуелі з 1900 року.