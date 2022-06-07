Земля будет гореть под ногами россиян: как работает тихий фронт украинцев

Влиятельная британская The Guardian сообщает о реальном начале партизанской войны в Украине.

Партизанщина уже началась

Среди последних эпизодов этой партизанской войны британское издание называет гибель российских пограничников на одной из позиций, с которой атакуют украинскую армию, а также взрыв в Мелитополе возле офиса коллаборационного чиновника Евгения Балицкого – одного из бывших деятелей пророссийской Партии регионов.

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Издание считает, что война партизан – одна из наиболее серьезных угроз для российских оккупантов. Причем, наблюдатели предупреждали о возможности такой войны еще в начале российского вторжения в Украину. Можно сказать, даже еще до начала такого вторжения.

Тогда и украинские политики и эксперты предупреждали, что даже если России удастся захватить новые украинские территории, там начнется настоящая партизанская война с врагом. И потери российских оккупантов, а также их наемников на этих территориях, будут серьезными не только от попыток украинских Вооруженных Сил освободить украинскую территорию от захватчика, но и от действий украинских партизан.

Почему с Крымом и Донбассом так не получилось

Может, конечно, возникнуть вопрос: а почему такой партизанской войны не было на территории оккупированных в 2014 году регионов Украины – в Крыму, на Донетчине и Луганщине? Однако на этот вопрос достаточно просто ответить.

Во время оккупации Крыма и Донбасса Россия пыталась действовать абсолютно другим инструментарием. У местного населения пытались создать впечатление, что процессы происходят именно потому, что к этому стремятся жители этих территорий. Несмотря на очевидное вмешательство российских вооруженных сил и оккупационного контингента Черноморского флота РФ на территории Крыма, была создана "крымская самооборона".

Практически все месяцы Майдана Москва готовилась к специальной операции по захвату Крыма с участием местных коллаборантов. Как известно, формально решение о проведении "референдума" о присоединении к России и решение об объявлении так называемой независимости Крыма принимала та же Верховная Рада Автономной Республики Крым, которая была избрана гражданами еще в мирные времена.

Таким образом, впечатление, что это решали именно жители Крыма, создалось у большой части населения. А потом Москва практически сразу начала репрессии против тех жителей автономии, которые выступали за сохранение Крыма в составе Украины, за приоритет международного права.

Эти дикие репрессии продолжаются и сегодня – в тюрьмах Крыма немало активистов как крымскотатарского, так и украинского национального движения, независимых журналистов, просто людей доброй воли.

Похожая ситуация тогда была и на Донбассе. Следует напомнить, что оккупация Донецкой и Луганской областей осуществлялась с помощью диверсионных отрядов и вербовки наемников из представителей местных властей и силовых структур. С этими людьми, очевидно долгое время являвшимися агентами российских специальных служб, также работали задолго до того, как начались российские оккупационные действия в Донецкой области.

Там, где местные власти отказались поддержать российских захватчиков и где не было значительной российской агентуры, оккупация просто не состоялась. Регулярные российские войска были задействованы только тогда, когда в Кремле осознали, что украинская армия выбивает диверсантов и их мерзких наемников с оккупированных территорий, когда большую часть территории Донбасса, которая была оккупирована тогда наемниками и диверсантами, освободили украинские Вооруженные Силы. И именно поэтому это стало серьезной проблемой для того, чтобы партизанское движение возникло уже в 2014 году.

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Однако сейчас можно говорить о том, что российские вооруженные силы действуют, не скрываясь по сути. Речь может идти об оккупации без каких-либо предпосылок.

Владимир Путин объявил "специальную операцию", все украинцы видят российские войска на своей территории, под ракетные обстрелы сегодня попадают практически все украинские города, которые, как мы понимаем, находятся в центре внимания кремлевского режима с точки зрения дальнейшей аннексии украинских регионов. И, конечно, у людей, которых убивают россияне, не спрашивают об их политических убеждениях, о том, за какие партии они голосовали и вообще чего бы они хотели в будущем для своей страны, своего региона.

Все это создает реальную базу национального сопротивления. И что интересно – в Москве не заинтересованы опровергать факт этой партизанской войны, потому что действиями украинских партизан российские специальные службы оправдывают рост репрессий на оккупированных россиянами территориях.

Таким образом, с одной стороны, из украинских источников, мы узнаем о том, что оккупантов уничтожают, с другой стороны, эти сообщения также появляются в российских источниках, чтобы объяснять, почему российские специальные службы так действуют на территориях, которые якобы, с точки зрения Владимира Путина и его сторонников из шовинистически настроенных граждан РФ, являются исторической Россией.

Поэтому можно четко сказать – по той информации, которая поступает из разных источников и которая, как видим, уже констатируется влиятельными западными изданиями, партизанская война на оккупированный врагом территории Украины уже началась. Земля будет гореть под ногами врага. И там, где ему удалось оккупировать часть территории и создать коллаборационистские оккупационные администрации, и там, где враг только хочет перейти в наступление, чтобы оккупировать новые регионы и разрешить российскому диктатору Владимиру Путину включить их в состав РФ.

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Таким образом, мы можем говорить о новом этапе украинских освободительных движений, о ситуации, когда к усилиям украинских Вооруженных Сил по уничтожению жестокого врага и выбрасыванию его с территории Украины присоединяются люди, которые находятся сейчас на оккупированных территориях и понимают, что оккупантов и коллаборационистов нужно уничтожать уже тогда, когда они находятся там, где хотят установить свою преступную власть.

И это объединение усилий украинских Вооруженных Сил и партизан не позволит россиянам мечтать о том, что они будут комфортно жить на земле, которую хотят захватить. Оккупантов на украинской земле ждет только поражение и смерть.

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