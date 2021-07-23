Земля начала расти на глазах: в сети показали уникальный природный феномен в Индии – видео

Жители индийского штата Харьяна стали свидетелями жуткого и одновременно уникального явления. Прямо из-под воды вдруг начала расти и подниматься земля.

Видео, распространенное 21 июля в фейсбуке Джагатом Вани, стало вирусным. В течение всего лишь 2 дней оно собрало уже более 5,8 миллиона просмотров.

Обратите внимание Люди в метро по шею в воде: мощный ливень затопил китайский Чжэнчжоу

Что происходило в Индии

Ролик, продолжительностью почти 2 минуты, показывает, как земля, расположенная под водой, внезапно начинает подниматься. На видео слышно, как его автор просит очевидцев отойти как можно дальше.

Это что-то новенькое. Это потрясающе. Земля поднимается сама по себе. Мы понятия не имеем, что происходит,

– отметили в ролике люди, показывая большую территорию, где поднялась земля.

Вероятные причины явления

Что именно спровоцировало такое событие – неизвестно. Впрочем, пользователи сети выдвинули собственные теории, что могло произойти. Некоторые предположили, что земля поднялась из-за тектонической активности. Другие считают, что это вызвал метан.

"Это произошло из-за тектонической активности. Оставаться здесь очень опасно. Возможно, произошла какая-то вулканическая активность", – говорится в одном из комментариев. "Не совсем тектоническая активность. Вероятно, высвобождается метан, который застрял в земле", – ответил ему другой пользователь.

Уникальный феномен в Индии: смотрите видео

Отметим, что в течение июля в Индии бушевала непогода. Мощные ливни вызвали обрушение зданий в городе Мумбаи. Пришлось частично остановить железнодорожное сообщение. Некоторые районы остались без света.