В Нидерландах арестовали землю бывшего зятя Путина: причина может быть в санкциях

Прокуроры в Нидерландах наложили арест на землю бизнесмена Йоррита Фаассена. Это бывший муж дочери российского президента Марии Воронцовой.

Фаассен владеет участком, площадью 1432 квадратных метра в районе Дуйвендрехти к юго-востоку от Амстердама. Она пустует, но в 2021 году бизнесмен подал заявку на строительство дома и 6 офисов.

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Еще в 2022 году муниципалитет Амстердама остановил оформление разрешения из-за связей Фаассена с Путиным. Бывший зять и сам постоянно живет в Москве.

Почему арестовали землю

В земельном кадастре Нидерландов отметили, что 12 мая прокуратура арестовала участок. Причина – финансовые, экономические и экологические правонарушения в рамках уголовного расследования.

Это может означать, что Фаассен фигурирует в уголовном расследовании, однако подтверждений пока нет.

Правда, журналисты утверждают, что недавно правоохранители допрашивали Фаассена во время прибытия в Нидерланды. Подозрение касалось "уклонения от санкций", также конфисковали его ноутбук и мобильный телефон. Однако тот якобы вернулся в Россию.

Йоррит Фаассен женился на Марии Воронцовой в 2008 году. Потом пара развелась, у них есть сын. Правда, брак не был зарегистрирован официально, что помогло бизнесмену уклониться от санкций.