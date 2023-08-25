Магнитуда 1,6 по шкале Рихтера: на Буковине зафиксировали землетрясение – почувствовали ли его люди

В Черновицкой области в районе села Балковцы было зарегистрировано землетрясение 1,6 по шкале Рихтера. Важно, что угрозы местному населению не было.

В четверг, 24 августа, около 22:30, в Днестровском районе Буковины под землей было неспокойно. Собственно, было зафиксировано землетрясение на глубине в 7 километров. Колебания были неощутимы для людей.

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Землетрясение в Черновицкой области

Как информируют в Главном центре специального контроля, такого типа землетрясения, которое произошло на Буковине, фиксируют только сейсмологи. По классификации они относятся к неощутимым.

Зарегистрировано землетрясение в районе села Балковцы, Днестровского района, Черновицкой области, магнитудой 1,6 по шкале Рихтера на глубине 7 километров. По расчетам, землетрясение не несет угрозы населению. По классификации землетрясений относится к неощутимым. Интенсивность колебаний лежит ниже предела чувствительности людей,

– говорится в источнике.

Кроме того, там опубликована карта, на которой можно увидеть, где именно произошло это землетрясение.

В районе села Балковцы зафиксировали землетрясение: смотрите на карте ГЦСК

Если вы ощущали землетрясение, оставьте ответное сообщение по ссылке . Это поможет специалистам в уточнении параметров природного явления.

Следует упомянуть, что ранее землетрясение на Буковине фиксировали 21 января 2023 года. Тогда он был магнитудой 3,1 по шкале Рихтера.

Что делать во время землетрясения

Помните, что землетрясения могут быть опасны, поэтому важно знать, как правильно действовать, чтобы спасти свою жизнь.

Сохраните спокойствие и избегайте паники – здравый смысл всегда помогает в опасной ситуации.

Своевременно отреагируйте на ощущение колебания грунта или здания, поскольку первые секунды могут быть решающими.

Если вы находитесь на первом-втором этаже, оперативно выйдите на улицу, ищите открытое место, далекое от построек и сооружений.

Избегайте угловых комнат, особенно на более высоких этажах, поскольку они могут быть менее устойчивыми во время обвала.

Ищите безопасное помещение внутри здания. Избегайте мест у окна, хрупких предметов и тяжелых объектов, которые могут упасть.



Действия в случае землетрясения / Картинка 24 Канала