Однако российская армия плотно обстреливала эвакуационную технику, которая пыталась забрать наших защитников из “Зенита”. Отдельных бойцов, которые сдались в плен России, оккупанты в конце концов расстреляли.

К теме Враг согласился эвакуировать раненых: 110 бригада подтвердила расстрел врагом бойцов в Авдеевке

Военных из "Зенита" до последнего пытались эвакуировать

Представитель 110 отдельной механизированной бригады Антон Коцуконь отметил, что эвакуация наших бойцов из Авдеевки была сверхсложной и многоуровневой операцией. Ведь тогда, куда ни посмотри, возникали сложности с точки зрения логистики и управления.

"То есть несколько тысяч человек, синхронно, как часовой механизм должны выходить. Это же не так, что все снялись с позиций и пошли – одни выходят, другие прикрывают, каждый должен знать свои маршруты, каждый знает, куда ему идти, ехать, где точка эвакуации и где будет оказана медицинская помощь", – подчеркнул он.

В то же время к "Зениту" наши военные до последнего пытались заехать туда техникой, бронетехникой, пикапами. Но в какой-то момент продвижение врага было таким стремительным, таким быстрым, что просто техника физически не могла туда добраться.

Они (россияне – 24 Канал) просто расстреливали все, что движется. Плюс любая техника, что бронированная, что нет, – это приоритетная цель для всех огневых средств противника,

– подчеркнул Коцуконь.

Кроме того, спикер напомнил, что у оккупантов на Авдеевском направлении только в количестве огневых средств было преимущество десятикратное, уже не говоря о снарядах. Кроме этого, под 100 КАБов россияне бросали за эти дни на Авдеевское направление, и соответственно в определенный момент "Зенит" был в окружении, и просто физически туда не смогла доехать наша техника, хотя попытки были.

Россияне расстреляли украинских пленных в Авдеевке