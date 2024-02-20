Однак російська армія щільно обстрілювала евакуаційну техніку, яка намагалася забрати наших захисників з "Зеніту". Окремих бійців, які здалися у полон Росії, окупанти зрештою розстріляли.
До теми Ворог погодився евакуювати поранених: 110 бригада підтвердила розстріл ворогом бійців у Авдіївці
Військових з "Зеніту" до останнього намагалися евакуювати
Речник 110 окремої механізованої бригади Антон Коцуконь зазначив, що евакуація наших бійців з Авдіївки була надскладною та багаторівневою операцією. Адже тоді, куди не подивися, виникали складнощі з погляду логістики та управління.
"Тобто кілька тисяч людей, синхронно, як годинниковий механізм мають виходити. Це ж не так, що всі знялися з позицій і пішли – одні виходять, інші прикривають, кожен має знати свої маршрути, кожен знає, куди йому йти, їхати, де точка евакуації й де буде надано медичну допомогу", – наголосив він.
Водночас до "Зеніту" наші військові до останнього намагалися заїхати туди технікою, бронетехнікою, пікапами. Але в якийсь момент просування ворога було таким стрімким, таким швидким, що просто техніка фізично не могла туди дістатися.
Вони (росіяни – 24 Канал) просто розстрілювали все, що рухається. Плюс будь-яка техніка, що броньована, що ні, – це пріоритетна ціль для всіх вогневих засобів противника,
– підкреслив Коцуконь.
Крім того, речник нагадав, що в окупантів на Авдіївському напрямку лише в кількості вогневих засобів була перевага десятикратна, вже не кажучи про снаряди. Окрім цього, під 100 КАБів росіяни кидали за ці дні на Авдіївський напрямок, і відповідно в певний момент "Зеніт" був в оточенні, й просто фізично туди не змогла доїхати наша техніка, хоча спроби були.
Росіяни розстріляли українських полонених у Авдіївці
- Український проєкт Deep State 18 лютого поширив інформацію, що росіяни розстріляли 6 полонених українських воїнів в Авдіївці. За даними аналітиків, це сталося на позиції Музей на "Зеніті" 15 лютого, в день, коли російська армія захопила позицію наших захисників.
- Журналісти "Слідство.Інфо" зазначили, що це були українські захисники, яких не евакуювали з позиції "Зеніт" в Авдіївці. Рідні вбитих військових впізнали у відео своїх рідних за формою та татуюваннями.
- Зрештою у 110 бригаді підтвердили, що російські окупанти розстріляли шестеро поранених українських військових на позиції Музей на південній околиці Авдіївки. Зокрема, у бригаді наголосили, що не змогли евакуювати військових.