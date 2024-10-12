"Шахеды, будьте начеку": в Украине анонсировали серийное производство нового вооружения

Россияне продолжают активно изготавливать ударные беспилотники. В сентябре этого года враг использовал против Украины рекордные 1300 БпЛА. На фоне растущей угрозы "Дикие Шершни" объявили о серийном запуске производства новых "охотников за "Шахедами".

Так, украинская мастерская "Дикие Шершни", которая уже прославилась своими дронами-камикадзе, в заметке в соцсети сообщила о начале производства нового вооружения против "Шахедов".

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Украина ищет новые пути борьбы с ударными БпЛА

"Шершни" в течение последних 3 месяцев изготовили и передали Силам обороны 1000 зенитных дронов, которыми было сбито более 200 вражеских воздушных целей.

Дальше больше – мы готовимся к серийному производству истребителей "Шахедов",

– отметили в мастерской, не вдаваясь в подробности по проекту.

В Украине запустили производство противодействия "Шахедам": смотрите видео

Как отмечают в Defense Express, зенитные FPV-дроны действительно могут быть лучше традиционных зенитных ракет. Прежде всего дроны в разы дешевле. Сейчас зенитный FPV-дрон является простым, мобильным, дешевым и эффективным решением против таких целей в воздухе, как БпЛА.

Известно, что в мастерской "Дикие Шершни" в последнее время работали над увеличением скорости своих FPV-дронов. Речь идет как минимум о 325 километров в час.

Напомним, что в России сообщили о поставке на фронт новой партии наземных роботизированных платформ "Курьер".