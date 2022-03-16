Зенитные ракетные войска ВСУ уничтожили два вражеских истребителя Су-30см

16 марта 2022 , 10:01
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Командование Воздушных сил ВСУ

Утром 16 марта украинские защитники отправили два российских Су-30СМ вслед за их же кораблем. При этом вражеские истребители удалось не просто ликвидировать, а еще и потопить.

Два российских Су-30СМ пытались атаковать населенный пункт в Одесской области около 5 утра. Но зенитное ракетное подразделение Воздушного командования "Юг" разрушило планы оккупантов.

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Нашим военным удалось сбить 2 воздушных судна рашистов. Остатки истребителей затонули в Черном море, а вот вражеские пилоты успели катапультироваться.

Вслед за самолетами они упали в Украинское черное море,
– подытожили в Воздушном командовании.

Воздушные силы Украины активно уничтожают оккупантов. Только за предыдущие сутки, 15 марта, наша авиация сбила 3 вражеских самолета, вертолет, 3 беспилотника и 2 крылатые ракеты.

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Автор: Тетяна Русінкевич