Зенитные ракетные войска ВСУ уничтожили два вражеских истребителя Су-30см
Источник:Командование Воздушных сил ВСУ
Утром 16 марта украинские защитники отправили два российских Су-30СМ вслед за их же кораблем. При этом вражеские истребители удалось не просто ликвидировать, а еще и потопить.
Два российских Су-30СМ пытались атаковать населенный пункт в Одесской области около 5 утра. Но зенитное ракетное подразделение Воздушного командования "Юг" разрушило планы оккупантов.
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Нашим военным удалось сбить 2 воздушных судна рашистов. Остатки истребителей затонули в Черном море, а вот вражеские пилоты успели катапультироваться.
Вслед за самолетами они упали в Украинское черное море,
– подытожили в Воздушном командовании.
Воздушные силы Украины активно уничтожают оккупантов. Только за предыдущие сутки, 15 марта, наша авиация сбила 3 вражеских самолета, вертолет, 3 беспилотника и 2 крылатые ракеты.
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