Времени остается все меньше, – Зеркаль о заявлении Путина относительно "Северного потока-2"

Владимир Путин объявил о завершении укладки труб первой нитки газопровода "Северный поток-2". В то же время борьба Украины против строительства газопровода должна продолжаться даже после таких заявлений со стороны Кремля.

Об этом в эфире программы "Перекрестный допрос" рассказала бывшая заместитель главы Министерства иностранных дел и экс-советник председателя правления "Нафтогаза" Лана Зеркаль. По ее словам, сейчас Украина должна решительно действовать против строительства "Северного потока-2".

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"Нет, это (заявление Путина – 24 канал) просто означает, что времени остается все меньше и меньше. И это значит, что нам надо сейчас мобилизоваться и очень быстро работать", – сказала Лана Зеркаль.

Экс-советница председателя правления "Нафтогаза" пояснила, что сейчас от того, насколько Украина сможет эффективно сотрудничать с Конгрессом США и Сенатом – очень многое зависит.

Также она добавила, что очень важным является привлечение к соответствующей борьбе и президентов, и дипломатов, и "Нафтогаза".

Трансляцию с Ланой Зеркаль на 24 канале: смотрите видео

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