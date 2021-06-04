Про це в ефірі програми "Перехресний допит" розповіла колишня заступниця глави Міністерства закордонних справ та ексрадниця голови правління "Нафтогазу" Лана Зеркаль. За її словами, наразі Україна повинна рішуче діяти проти будівництва "Північного потоку-2".
До теми Путін оголосив про завершення укладання труб першої нитки "Північного потоку-2"
"Ні, це (заява Путіна – 24 канал) просто означає, що часу залишається все менше і менше. І це означає, що нам треба зараз мобілізуватись і дуже швидко працювати", – сказала Лана Зеркаль.
Ексрадниця голови правління "Нафтогазу" пояснила, що наразі від того, наскільки ефективно Україна зможе співпрацювати з Конгресом США і Сенатом – дуже багато чого залежить.
Також вона додала, що дуже важливим є залучення до відповідної боротьби і президентів, і дипломатів, і "Нафтогазу".
Трансляцію з Ланою Зеркаль на 24 каналі: дивіться відео
Будівництво "Північного потоку-2": останні новини
- В МЗС Росії заявили, що поставки газу через Україну збережуться навіть запуску "Північного потоку-2". Водночас експерти переконані, що відповідна заява – чергова маніпуляція.
- Натомість 4 червня Володимир Путін навіть заявив, що "Газпром" вже "готовий до заповнення трубопроводу газом".