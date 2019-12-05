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      Зеркаль жалуется на New York Times: неверно передали ее интервью

      7 Читати новину українською
      Елена Зеркаль написала открытое письмо New York Times / dt.ua

      Экс-заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль обратилась в редакцию New York Times с требованием исправить интервью, которое она дала изданию. По ее словам, значительную часть ее фраз подали вне контекста.

      После интервью Елену Зеркаль начали неправильно цитировать и другие средства массовой информации, отметила она в своем открытом письме.

      К слову: Елена Зеркаль подала в отставку: биография дипломатки

      Я была очень разочарована, узнав, что в интервью, которое я дала The New York Times, меня цитировали вне контекста, а большая часть интервью не точно показывала мою позицию. Следствием стали интенсивные спекуляции в СМИ и добавления "масла в огонь", что не отвечает интересам ни Украины, ни США,
      – заявила дипломатка.

      Какие цитаты New York Times подал некорректно

      Объяснения относительно неправильно переданных цитат на конкретные темы передаем прямой речью.

      • Правительство Украины заранее знало о задержке военной помощи США:
        Во время интервью я сказала, что в конце июля мы не знали, почему процесс выделения военной помощи Украине был заморожен. Я четко заявила, что правительство не понимало причин и срока задержки.
      • Причины поездки Зеркаль в Вашингтон:
        Во время интервью я четко сказала, что целью моей поздкы в США было обсуждение тем "Северного потока-2" и санкций против России. Впрочем, в материале написали, что я якобы поехала в Вашингтон обсуждать вопрос импичмента.
      • Причины увольнения из Кабинета министров:
        Я сказала, что у меня были личные причины, чтобы уйти из правительства. Впрочем издание написало, что это было моим "протестом" против действий украинского правительства.
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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Новости США МИД Украины СМИ Елена Зеркаль Новости политики
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