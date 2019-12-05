Зеркаль жалуется на New York Times: неверно передали ее интервью
Экс-заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль обратилась в редакцию New York Times с требованием исправить интервью, которое она дала изданию. По ее словам, значительную часть ее фраз подали вне контекста.
После интервью Елену Зеркаль начали неправильно цитировать и другие средства массовой информации, отметила она в своем открытом письме.
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Я была очень разочарована, узнав, что в интервью, которое я дала The New York Times, меня цитировали вне контекста, а большая часть интервью не точно показывала мою позицию. Следствием стали интенсивные спекуляции в СМИ и добавления "масла в огонь", что не отвечает интересам ни Украины, ни США,
– заявила дипломатка.
Какие цитаты New York Times подал некорректно
Объяснения относительно неправильно переданных цитат на конкретные темы передаем прямой речью.
- Правительство Украины заранее знало о задержке военной помощи США:
Во время интервью я сказала, что в конце июля мы не знали, почему процесс выделения военной помощи Украине был заморожен. Я четко заявила, что правительство не понимало причин и срока задержки.
- Причины поездки Зеркаль в Вашингтон:
Во время интервью я четко сказала, что целью моей поздкы в США было обсуждение тем "Северного потока-2" и санкций против России. Впрочем, в материале написали, что я якобы поехала в Вашингтон обсуждать вопрос импичмента.
- Причины увольнения из Кабинета министров:
Я сказала, что у меня были личные причины, чтобы уйти из правительства. Впрочем издание написало, что это было моим "протестом" против действий украинского правительства.