Зеркаль жалуется на New York Times: неверно передали ее интервью

Экс-заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль обратилась в редакцию New York Times с требованием исправить интервью, которое она дала изданию. По ее словам, значительную часть ее фраз подали вне контекста.

После интервью Елену Зеркаль начали неправильно цитировать и другие средства массовой информации, отметила она в своем открытом письме.

К слову: Елена Зеркаль подала в отставку: биография дипломатки

Я была очень разочарована, узнав, что в интервью, которое я дала The New York Times, меня цитировали вне контекста, а большая часть интервью не точно показывала мою позицию. Следствием стали интенсивные спекуляции в СМИ и добавления "масла в огонь", что не отвечает интересам ни Украины, ни США,

– заявила дипломатка.

Какие цитаты New York Times подал некорректно

Объяснения относительно неправильно переданных цитат на конкретные темы передаем прямой речью.