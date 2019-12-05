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      ЗАМАХ НА СОБОЛЄВА ПОЖЕЖА В КОЛЕДЖІ В ОДЕСІ СНІГ В УКРАЇНІ

      Зеркаль скаржиться на New York Times: неправильно передали її інтерв'ю

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      Олена Зеркаль написала відкритий лист New York Times / dt.ua

      Ексзаступниця міністра закордонних справ України Олена Зеркаль звернулася до редакції New York Times з вимогою виправити інтерв'ю, яке вона дала виданню. За її словами, значну частину її фраз подали поза контекстом.

      Після інтерв'ю Олену Зеркаль почали неправильно цитувати й інші засоби масової інформації, наголосила вона у своєму відкрито листі.

      До слова: Олена Зеркаль подала у відставку: біографія дипломатки

      Я була дуже розчарована, дізнавшись, що в інтерв'ю, яке я дала The New York Times, мене цитували поза контекстом, а більша частина інтерв'ю не точно показувала мою позицію. Наслідком стали інтенсивні спекуляції в ЗМІ та додавання "масла у вогонь", що не відповідає інтересам ні України, ні США,
      – заявила дипломатка.

      Які цитати New York Times подав некоректно

      Пояснення щодо неправильно переданих цитат на конкретні теми передаємо прямою мовою.

      • Уряд України наперед знав про затримку військової допомоги США:
        Під час інтерв'ю я наголосила, що наприкінці липня ми не знали, чому процес виділення військової допомоги Україні було заморожено. Я чітко заявила, що уряд не розумів причин і терміну затримки.
      • Причини поїздки Зеркаль у Вашингтон:
        Під час інтерв'ю я чітко сказала, що метою моєї поздки до США було обговорення тем "Північного потоку-2" та санкцій проти Росії. Втім у матеріалі написали, що я буцімто поїхала у Вашингтон обговорювати питання імпічменту.
      • Причини звільнення з Кабінету міністрів:
        Я сказала, що у мене були особисті причини, щоб піти з уряду. Втім видання написало, що це було моїм "протестом" проти дій українського уряду.
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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Новини політики Олена Зеркаль ЗМІ МЗС України Новини США
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