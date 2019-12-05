Зеркаль скаржиться на New York Times: неправильно передали її інтерв'ю

Ексзаступниця міністра закордонних справ України Олена Зеркаль звернулася до редакції New York Times з вимогою виправити інтерв'ю, яке вона дала виданню. За її словами, значну частину її фраз подали поза контекстом.

Після інтерв'ю Олену Зеркаль почали неправильно цитувати й інші засоби масової інформації, наголосила вона у своєму відкрито листі.

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Я була дуже розчарована, дізнавшись, що в інтерв'ю, яке я дала The New York Times, мене цитували поза контекстом, а більша частина інтерв'ю не точно показувала мою позицію. Наслідком стали інтенсивні спекуляції в ЗМІ та додавання "масла у вогонь", що не відповідає інтересам ні України, ні США,

– заявила дипломатка.

Які цитати New York Times подав некоректно

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