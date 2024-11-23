Благодаря инициативе Украины от голода удалось спасти 20 миллионов человек, –Зеленский

За время работы программы "Зерно из Украины" уже 20 миллионов человек удалось спасти от голода. И такой показатель только благодаря одной украинской гуманитарной программе.

Так заявил президент Владимир Зеленский на Третьей международной конференции Grain from Ukraine. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Офис президента.

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Зеленский назвал успехи программы "Зерно из Украины"

Всего за время работы Grain From Ukraine – нашей программы "Зерно из Украины" – уже 20 миллионов человек удалось спасти от голода. И это только благодаря одной нашей гуманитарной программе,

– заявил он.

По его словам, украинский экспорт продовольствия обеспечивает 400 миллионов человек в 100 странах мира в целом. Украина является одним из крупнейших мировых доноров продовольственной безопасности, и сохраняет это значение несмотря на все, в частности "колониальный вызов из России".

Президент также напомнил, что только за время работы экспортного продовольственного коридора в Черном море, с июля прошлого года по ноябрь этого года, 321 объект инфраструктуры украинских портов был поврежден ударами российских ракет и "Шахедов".

На фоне этого, как отмечает Владимир Зеленский, было повреждено более 20 иностранных гражданских судов. Более 60 целенаправленных ударов было нанесено россиянами именно по продовольственной инфраструктуре. И враг понимает последствия подобных атак.

"Если они могут устроить продовольственную катастрофу, значит, они могут покорить народ, который зависит от импорта продовольствия – любого продовольствия", – добавил украинский лидер.

Но, по словам Зеленского, этой войной против Украины Россия показала, что в мире нет стран, которые были бы действительно далекими друг от друга. Все в мире сейчас очень сильно связано. Нет никакой дистанции.