"Для России это плохо": Братчук прокомментировал выход агрессора из "зернового договора"
Недавно Россия заявила, что приостанавливает участие в зерновом соглашении. От этого решения оккупанты никак не выиграют, а лишь вызовут раздражение у мирового сообщества.
Об этом 24 каналу рассказал спикер Одесской ОВА Сергей Братчук. По его словам, это вполне ожидаемый ход России. Они уже несколько недель искусственно начали увеличивать время инспекции судов с зерном на Босфоре.
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В ближайшее время Украина должна была вывезти 2 миллиона тонн зерна
По мнению Братчука, ничего хорошего для себя Россия не сделает этим решением. Она лишь повлечет за собой раздражение в мировом сообществе. Сейчас Украина ожидает комментарии от гарантов "зернового соглашения" и других представителей мирового сообщества.
Такие действия России не пугают. Они вызывают раздражение у всего мирового сообщества. Поэтому для России, я убежден, это решение является плохим,
– отметил Братчук.
В ближайшее время Украина должна была вывезти около 2 миллионов тонн зерна. Его собирались доставить, в частности, во Вьетнам, Бангладеш, Йемен, Алжир и ряд других государств.
Братчук напомнил, как министр иностранных дел оккупантов Сергей Лавров ездил в "турне" по Африке и рассказывал, насколько Россия хорошая. Теперь африканцы и азиаты увидят, как захватчики держат их на голодном пайке.
Такие действия России не пугают – Братчук о действиях оккупантов по "зерновому соглашению": смотрите видео
Россия заявила о приостановлении "зернового соглашения": коротко
- 29 октября в России заявили, что прекращают участие в "зерновом соглашении". Поводом они избрали взрывы в Севастополе, в которых оккупанты обвиняют Украину и Великобританию. Еще раньше захватчики искусственно делали очереди из судов с украинским зерном вблизи Босфора. Они долго их проверяли.
- Глава МИД Дмитрий Кулеба подчеркнул, что Украина предупреждала о планах России сорвать это соглашение.
- Президент Владимир Зеленский также подчеркнул, что это не спонтанное решение России. Она сознательно обостряла продовольственный кризис еще в сентябре , когда блокировала движение судов с украинским продовольствием.
- Теперь оккупанты предлагают заменить украинское зерно на рынке "собственной продукцией". Там заявили, что готовы поставить бесплатно до 500 тысяч тонн зерна. По всей вероятности, оно украдено из Украины.