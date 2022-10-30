"Для России это плохо": Братчук прокомментировал выход агрессора из "зернового договора"

Недавно Россия заявила, что приостанавливает участие в зерновом соглашении. От этого решения оккупанты никак не выиграют, а лишь вызовут раздражение у мирового сообщества.

Об этом 24 каналу рассказал спикер Одесской ОВА Сергей Братчук. По его словам, это вполне ожидаемый ход России. Они уже несколько недель искусственно начали увеличивать время инспекции судов с зерном на Босфоре.

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В ближайшее время Украина должна была вывезти 2 миллиона тонн зерна

По мнению Братчука, ничего хорошего для себя Россия не сделает этим решением. Она лишь повлечет за собой раздражение в мировом сообществе. Сейчас Украина ожидает комментарии от гарантов "зернового соглашения" и других представителей мирового сообщества.

Такие действия России не пугают. Они вызывают раздражение у всего мирового сообщества. Поэтому для России, я убежден, это решение является плохим,

– отметил Братчук.

В ближайшее время Украина должна была вывезти около 2 миллионов тонн зерна. Его собирались доставить, в частности, во Вьетнам, Бангладеш, Йемен, Алжир и ряд других государств.

Братчук напомнил, как министр иностранных дел оккупантов Сергей Лавров ездил в "турне" по Африке и рассказывал, насколько Россия хорошая. Теперь африканцы и азиаты увидят, как захватчики держат их на голодном пайке.

Такие действия России не пугают – Братчук о действиях оккупантов по "зерновому соглашению": смотрите видео

Россия заявила о приостановлении "зернового соглашения": коротко