"Зерновое соглашение" может существовать без Путина: будет ли на это политическая воля Эрдогана

Президент Турции Реджеп Эрдоган занимается так называемой "челночной дипломатией" в отношении России и цивилизованного мира. Но так он фактически диктует Путину свои условия.

Об этом 24 каналу рассказал политолог Валерий Дымов. По его словам, Эрдоган всегда исповедует свои интересы. Так же он, вероятнее всего, будет действовать и в ситуации с "зерновым коридором".

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Эрдоган доставил Путину много неприятностей

Как отмечает Дымов, Эрдоган играет в собственную игру и уже нанес Путину много жестких "ударов". Стоит упомянуть ситуацию с Нагорным Карабахом, где Эрдоган и Алиев мощно унизили союзника России Армению.

Он выиграл Карабахскую войну у союзника России, входящей в ОДКБ. Армения надеялась, что Москва поможет им иметь Нагорный Карабах в своей собственности. Эрдоган выбросил Россию с Южного Кавказа, где она была монопольным игроком с 1828 года,

– подчеркнул Дымов.

Здесь можно упомянуть множество различных ситуаций, среди которых было и сбивание российского военного самолета в воздушном пространстве Турции и т.д. Так же, как считает политолог, и будет действовать Эрдоган по "зерновому соглашению". Ему выгодно, чтобы этот "коридор" работал, судя по последним заявлениям.

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Напомним, 29 октября во временно оккупированном Севастополе произошли взрывы в бухте. В результате несколько российских кораблей получили повреждения. Оккупанты сразу же обвинили в этом Украину и подчеркнули, что останавливают действие "зернового соглашения". Из-за этого 30 октября перевозка зерна была заблокирована.

Глава МИД Дмитрий Кулеба подчеркнул, что Украина предупреждала о планах России сорвать "зерновое соглашение". Оккупанты еще раньше начали блокировать коридор под надуманным предлогом.

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что "зерновой коридор" доказал свою важность, ведь удалось снизить продовольственный кризис. Так, с начала июля Украина экспортировала около 9,3 миллионов тонн сельхозпродукции.

"Несмотря на то, что Россия колеблется касательно зернового соглашения, поскольку Москве не предоставлены такие же возможности, Турция будет продолжать свои усилия, чтобы служить человечеству", – отметил Эрдоган.