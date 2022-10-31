Про це 24 каналу розповів політолог Валерій Димов. За його словами, Ердоган завжди сповідує власні інтереси. Так само він, найімовірніше, діятиме і щодо ситуації із "зерновим коридором".

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Ердоган завдав Путіну багато неприємностей

Як наголошує Димов, Ердоган грає у власну гру і вже завдав Путіну багато жорстких "ударів". Варто згадати про ситуацію з Нагірним Карабахом, де Ердоган та Алієв потужно принизили союзника Росії Вірменію.

Він виграв Карабаську війну у союзника Росії, яка входить в ОДКБ. Вірменія сподівалася, що Москва допоможе їм мати Нагірний Карабах у своїй власності. Ердоган викинув Росію з Південного Кавказу, де вона була монопольним гравцем з 1828 року,

– підкреслив Димов.

Тут можна згадати безліч різних ситуацій, серед яких було й збиття російського військового літака в повітряному просторі Туреччини тощо. Так само, як вважає політолог, і діятиме Ердоган щодо "зернової угоди". Йому вигідно, щоб цей "коридор" працював, судячи з останніх заяв.

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Нагадаємо, 29 жовтня в тимчасово окупованому Севастополі сталися вибухи у бухті. Внаслідок цього кілька російських кораблів зазнали пошкоджень. Окупанти одразу ж звинуватили в цьому Україну і підкреслили, що зупиняють дію "зернової угоди". Через це 30 жовтня перевезення зерна було заблоковане.

Глава МЗС Дмитро Кулеба наголосив, що Україна попереджала про плани Росії зірвати "зернову угоду". Окупанти ще давніше почали блокувати коридор під надуманим приводом.

Президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що "зерновий коридор" довів свою важливість, адже вдалося зменшити продовольчу кризу. Так, з початку липня Україна експортувала близько 9,3 мільйона тонн сільгосппродукції.

"Попри те, що Росія вагається щодо зернової угоди, оскільки Москві не надані такі ж можливості, Туреччина продовжуватиме свої зусилля, щоб служити людству", – зазначив Ердоган.