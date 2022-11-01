"Принципиальный вопрос": как изменятся отношения России и Турции после выхода из зерновой сделки

Россия вышла из соглашения об экспорте зерна, поддерживаемого Турцией. Москва могла в полезных целях использовать Эрдогана.

Об этом для 24 каналу рассказал российский правозащитник Марк Фейгин.

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"Могут быть сложности, если Москва решится на прямые претензии и будет атаковать суда. Это может сильно повлиять на отношения с Турцией", – отметил Фейгин.

Турции выгодное зерновое соглашение

По словам правозащитника, странно представлять, что Москва так долго пыталась использовать Турцию для своих целей, инициированием переговоров, подключением разных соглашений и вдруг в один момент все это сломала из-за якобы атак по Севастополю. Фейгин подчеркнул – россияне сразу после заключения зернового соглашения атаковали Одессу и заявили, что это военная цель.

Фейгин отметил, что суда, перевозящие зерно, гражданские. Их инспектирует Турция и получает доход за пропуск кораблей.

Для Турции это важный вопрос. Почему она должна отступать и прекратить пропуск судов в акватории Черного моря? Потому что Москва что-то себе решила? Это принципиальный вопрос. Риторический вопрос – кто хозяин Черного моря? –

сказал Фейгин.

Он добавил, что именно у Турции есть мощные возможности контролировать Черноморский бассейн. Кроме этого, турецкий флот очень значителен.

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