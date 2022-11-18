Об этом 24 каналу рассказал специалист Киевской школы экономики Павел Мартышев. Ранее сообщалось о том, что к зерновому соглашению добавилась гуманитарная инициатива от Зеленского.

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Зерновое соглашение смягчило голод

Мартышев отметил, что этот период позволил смягчить голод в бедных странах. В общей сложности было экспортировано около 11 миллионов тонн продовольствия. Часть этого объема была отправлена в страны Африки и Ближнего Востока.

Они больше всего зависят от поставки продовольствия,

– заметил специалист Киевской школы экономики.

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Следует пролонгировать соглашение на год

Он продолжил, что зерновая сделка была продлена на 120 дней, но были разговоры о ее продлении на год, что необходимо нам. Еще одно пожелание от нас – открытие Николаевского порта, то есть расширение зерновой сделки, что позволило бы быстрее вывозить продовольствие. Однако понятно, что в таком случае российская сторона захочет дополнительных преференций для себя.

"В частности, это может быть аммиакопровод Тольятти – Одесса или частичное снятие санкций с "Россельхозбанка". По аммиаку могут быть вопросы, но если они потребуют снятия санкций с "Россельхозбанка" и подключения его к Swift, на это в принципе теоретически можно согласиться. Преимущества от этого соглашения для нас превышают преимущества для России, потому что она все равно продает зерно, только испытывает неудобства с оплатой", – подчеркнул Мартышев.

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