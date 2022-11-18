Про це 24 каналу розповів фахівець Київської школи економіки Павло Мартишев. Раніше повідомлялось про те, що до зернової угоди додалась гуманітарна ініціатива від Зеленського.

Важливо У Стамбулі продовжили термін "зернової угоди"

Зернова угода пом'якшила голод

Мартишев зазначив, що цей період дозволив пом'якшити голод у бідних країнах. Загалом було експортовано близько 11 мільйонів тонн продовольства. Частина цього обсягу була відправлена у країни Африки та країни Близького Сходу.

Вони найбільше залежать від постачання продовольства,

– зауважив фахівець Київської школи економіки.

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Варто пролонгувати угоду на рік

Він продовжив, що зернову угоду було продовжено на 120 днів, але були розмови про її продовження на рік, що необхідно нам. Ще одне побажання від нас – відкриття Миколаївського порту, тобто, розширення зернової угоди, щоб дозволило б швидше вивозити продовольство. Однак, зрозуміло, що в такому разі російська сторона захоче додаткових преференцій для себе.

"Зокрема, це може бути аміакопровід Тольятті – Одеса чи часткове зняття санкцій з "Россельхозбанку". По аміаку можуть бути питання, але якщо вони вимагатимуть зняття санкцій з "Россельхозбанку" й підключення його до Swift, на це в принципі теоретично можна погодитись. Переваги від цієї угоди для нас перевищують переваги для Росії, тому що вона все одно продає зерно, лишень має незручності з оплатою", – наголосив Мартишев.

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