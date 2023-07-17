Россия вышла из "зернового соглашения": Кулеба проводит срочные консультации в штаб-квартире ООН

17 июля Россия заявила, что вышла из "зернового соглашения". После этого Дмитрий Кулеба сообщил, что проводит срочные консультации в штаб-квартире ООН по этому поводу.

В ночь на 17 июля произошел взрыв на Крымском мосту. Именно это россияне решили назвать причиной того, что они выходят из "зернового соглашения". По факту, оно и так должно завершиться сегодня, и Кремль не планировал его продолжать.

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Россия угрожает продовольственной безопасности

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отметил, что проводит срочные консультации с партнерами ООН в Нью-Йорке. Их он проводит по поручению Владимира Зеленского. В ходе них будут обсуждаться следующие шаги после выхода России из зерновой инициативы.

Россия подвергает угрозе глобальную продовольственную безопасность. Мы делаем все, чтобы сохранить черноморский зерновой коридор,

– отметил Кулеба.

Вспомним, как сам Владимир Зеленский отреагировал на прекращение Россией "зернового соглашения". По его словам, в Кремле продолжают использовать шантаж, чтобы добиться своего.

Россия срывает все договоренности

От имени Зеленского на ситуацию отреагировал спикер главы государства Сергей Никифоров. Он отметил, что президент, общаясь с африканскими журналистами, сообщил, что были сразу два соглашения:

Украина, Турция, ООН;

Россия, Турция, ООН.

Поэтому, когда Россия говорит, что она останавливает, – она срывает свои договоренности и с Генсеком ООН Гуттеришем, и с президентом Эрдоганом. Не с нами. У нас не было никаких с ними договоренностей,

– заявил украинский лидер.

Глава государства отметил, что даже без России необходимо делать все возможное, чтобы Украина могла использовать черноморский коридор. К нашему государству уже обратились компании-владельцы кораблей. Они заявили о своей готовности продолжать снабжать зерном, если зеленый свет дадут Украина и Турция.

Заметим, что Реджеп Эрдоган 17 июля заявил, что "зерновое соглашение" вошло в историю как важный дипломатический успех. Именно поэтому президент Турции постарается сделать все, чтобы его действие продолжилось.