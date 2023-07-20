Об этом 24 Каналу заявил спикер Украинской добровольческой армии Сергей Братчук. Он отметил, что это судно уже есть мишенью для россиян.

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"То есть, пытаясь отыгрывать, в частности, "африканскую карту" в зерновом соглашении, Россия сама нарывается на неприятности именно от африканских стран", – отметил Братчук.

Все потому, что Кения далеко не последний игрок на Африканском континенте. Также есть информация о том, что страна-агрессор дополнительно разбрасывала в Черном море противокорабельные мины, пытаясь снова блокировать порты "Большой Одессы".

Так россияне поступали и 24 февраля 2022 года, а сам зерновой коридор действовал по определенному маршруту. Все остальные меры по блокированию со стороны России никуда не делись.

Действительно, есть демонстрация определенных сигналов на мировое сообщество. "Смотрите, какие мы, россияне, конченые и мы готовы делать все, бить всех. Бросайте оружие, с нами договаривайтесь", – сказал спикер Украинской добровольческой армии.

В то же время, тезис страны-агрессора об ответе и "ударе возмездия" – это послание на внутреннюю российскую аудиторию. Мол, Россия "навела порядки и все уладила".

На что нарывается Россия после угроз судам, которые идут в порты Украины: смотрите видео

"Альтернативное" соглашение

Высшее украинское военно-политическое руководство предложило новое "альтернативное" зерновое соглашение. Его маршрут должен проходить по территориальным водам некоторых стран Черноморского бассейна.

"Надеюсь, что это будет воспринято с ответственностью со стороны наших союзников и партнеров для того, чтобы это соглашение работало. Оно выгодно всем", – сказал Сергей Братчук.

Угрозы россиян