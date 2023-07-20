Про це 24 Каналу заявив речник Української добровольчої армії Сергій Братчук. Він зауважив, що це судно вже є мішенню для росіян.

До теми Слово Ердогана та військового флоту: чи зможе Туреччина відновити зернову угоду

"Тобто, намагаючись відігравати, зокрема, "африканську карту" у зерновій угоді, Росія сама наривається на неприємності саме від африканських країн", – зауважив Братчук.

Усе через те, що Кенія далеко не останній гравець на Африканському континенті. Також є інформація про те, що країна-агресорка додатково розкидала у Чорному морі протикорабельні міни, намагаючись знову блокувати порти "Великої Одеси".

Так росіяни робили й 24 лютого 2022 року, а сам зерновий коридор діяв по визначеному маршруту. Натомість всі інші заходи щодо блокування з боку Росії нікуди не поділися.

Дійсно є демонстрація певних сигналів на світову спільноту. "Дивіться, які ми, росіяни, кончені й ми готові робити все, бити всіх. Кидайте зброю, з нами домовляйтеся", – зауважив речник Української добровольчої армії.

Водночас теза країни-агресорки про відповідь та "удар возмєздія" – це послання на внутрішню російську аудиторію. Мовляв, Росія "навела порядки та все владнала".

На що наривається Росія після погроз суднам, які йдуть до портів України: дивіться відео

"Альтернативна" угода

Вище українське військово-політичне керівництво запропонувало нову "альтернативну" зернову угоду. Її маршрут має проходити територіальними водами деяких країн Чорноморського басейну.

"Сподіваюся, що це буде сприйнято з відповідальністю з боку наших союзників і партнерів для того, аби ця угода працювала. Вони вигідна всім", – сказав Сергій Братчук.

Погрози росіян