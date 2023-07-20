Про це 24 Каналу заявив речник Української добровольчої армії Сергій Братчук. Він зауважив, що це судно вже є мішенню для росіян.
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"Тобто, намагаючись відігравати, зокрема, "африканську карту" у зерновій угоді, Росія сама наривається на неприємності саме від африканських країн", – зауважив Братчук.
Усе через те, що Кенія далеко не останній гравець на Африканському континенті. Також є інформація про те, що країна-агресорка додатково розкидала у Чорному морі протикорабельні міни, намагаючись знову блокувати порти "Великої Одеси".
Так росіяни робили й 24 лютого 2022 року, а сам зерновий коридор діяв по визначеному маршруту. Натомість всі інші заходи щодо блокування з боку Росії нікуди не поділися.
Дійсно є демонстрація певних сигналів на світову спільноту. "Дивіться, які ми, росіяни, кончені й ми готові робити все, бити всіх. Кидайте зброю, з нами домовляйтеся", – зауважив речник Української добровольчої армії.
Водночас теза країни-агресорки про відповідь та "удар возмєздія" – це послання на внутрішню російську аудиторію. Мовляв, Росія "навела порядки та все владнала".
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"Альтернативна" угода
Вище українське військово-політичне керівництво запропонувало нову "альтернативну" зернову угоду. Її маршрут має проходити територіальними водами деяких країн Чорноморського басейну.
"Сподіваюся, що це буде сприйнято з відповідальністю з боку наших союзників і партнерів для того, аби ця угода працювала. Вони вигідна всім", – сказав Сергій Братчук.
Погрози росіян
- Країна-агресорка залишила зернову угоду. Останні атаки Росія спрямувала на портову інфраструктуру України.
- Міноборони Росії 19 липня заявило, що з 20 липня вони розцінюватимуть усі судна, які прямують до Чорноморських портів, як "потенційних перевізників військових вантажів". У відомстві країни-агресорки додали, що країни, під прапорами яких будуть ці кораблі, будуть вважатися "залученими до війни".
- Ворог може завдати ударів по цивільних суднах у Чорному морі. Це припустив речник Ради нацбезпеки Білого дому Адам Ходж. Він зауважив, що росіяни встановили на підходах до портів України додаткові морські міни. У США переконані, що це скоординовані зусилля, аби виправдати будь-які напади на цивільні судна в Чорному морі, а також покласти провину за них на українську державу.