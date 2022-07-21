Соглашение об экспорте украинского зерна подпишут 22 июля, – администрация Эрдогана

Украина, Россия, ООН и Турция подпишут соглашение о "зерновом коридоре" через Черное море завтра, 22 июля 2022 года.

Соглашение будет заключено с участием генсекретаря ООН

Как сообщили в администрации президента Турции, подписание состоится завтра с участием представителей Украины, России, президента Реджепа Тайипа Эрдогана и генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.

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Церемония пройдет в стамбульском Дворце Долмабахче в 16:30. Положительных результатов удалось добиться на встрече военных делегаций.

Завтра в Стамбуле под эгидой президента Эрдогана и генерального секретаря ООН Гутерреша вместе с украинской и российской делегациями будет подписано критически важное для глобальной продовольственной безопасности соглашение об экспорте зерна,

– заявил спикер Эрдогана.

По словам министра обороны Турции Хулуси Акара, принято решение о создании координационного центра в Стамбуле, где будут находиться представители сторон.

На переговорах Украины с россией удалось согласовать работу портов, откуда наша страна сможет экспортировать свое зерно без вмешательства российских военных.

путину нужна пауза в переговорах по вывозу зерна: смотрите видео