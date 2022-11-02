Россия готова отдавать зерно за "спасибо", – Путин сделал циничное заявление о зерновом соглашении

Путин заявил, что якобы "готов задаром поставить" беднейшим странам все зерно, которое предназначалось России в рамках зерновой инициативы. То есть Россия говорит, что бесплатно будет поставляться украденное украинское зерно.

Владимир Путин подтвердил заявление президента Турции Эрдогана, что Россия возвращается к зерновому соглашению. На пресс-конференции российский диктатор разбрасывается циничными заявлениями о поставках зерна бедным странам.

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Что сказал Путин

Российский президент заявил, что "готов предоставить весь объем зерна, который предназначался России в рамках соглашения, беднейшим странам мира". По его словам, с территории Украины в эти страны поступило всего 4% зерна.

Заметим, что ответственность за продовольственный кризис в мире полностью лежит на России. Ведь именно государство-агрессор создает препятствия для вывоза из Украины зерна.

Путин разбрасывается циничными заявлениями о зерновом соглашении: смотрите видео

Кроме того, президент Турции Эрдоган заявил, что соглашение будет отдавать приоритет поставкам в африканские страны, включая Сомали, Джибути и Судан. Такое решение приняли на фоне беспокойства России, что большая часть зерна якобы попадает в более богатые страны.

Что этому предшествовало

Президент Турции Эрдоган заявил, что Россия соглашается снова присоединиться к черноморскому соглашению по экспорту зерна.

Позже уже сам Путин сказал, что получил "необходимые гарантии от украинской стороны", и подтвердил, что Россия возобновляет реализацию зернового соглашения.

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