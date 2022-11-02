Владімір Путін підтвердив заяву президента Туреччини Ердогана, що Росія повертається до зернової угоди. На пресконференції російський диктатор розкидається цинічними заявами про постачання зерна бідним країнам.

Читайте також Коли продовжать рух суден по "зерновому коридору": відповідь Мінінфраструктури

Що сказав Путін

Російський президент заявив, що "готовий надати весь об'єм зерна, який призначався Росії у рамках угоди, найбіднішим країнам світу". За його словами, з території України до цих країн надійшло лише 4% зерна.

Зауважимо, що відповідальність за продовольчу кризу у світі повністю лежить на Росії. Адже саме держава-агресорка створює перешкодили для вивезення з України зерна.

Путін розкидається цинічними заявами про зернову угоду: дивіться відео

Крім того, президент Туреччини Ердоган заявив, що угода віддаватиме пріоритет поставкам до африканських країн, включаючи Сомалі, Джибуті та Судан. Таке рішення прийняли на тлі занепокоєння Росії, що більша частина зерна нібито потрапляє в багатші країни.

Що цьому передувало

Президент Туреччини Ердоган заявив, що Росія погоджується знову приєднатися до чорноморської угоди щодо експорту зерна.

Пізніше вже сам Путін сказав, що отримав "необхідні гарантії української сторони" та підтвердив, Росія відновлює реалізацію зернової угоди.

До теми – Арестович про заяви Кремля щодо зернової угоди: дивіться відео