Турция ведет переговоры с Россией по возобновлению зернового соглашения
Источник:Минобороны Турции
После приостановки Россией зернового соглашения суда пока не будут выходить из украинских портов. Однако Турция ищет пути разблокировки.
В течение 30 – 31 октября будут проверять суда, которые успели зайти в Стамбул до объявления Россией приостановления действия соглашения.
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Турция ведет переговоры
Первоначально Bloomberg, ссылаясь на турецкого чиновника, писало, что переговоры с Москвой ведутся и якобы есть основания для оптимизма. Затем министр обороны Турции Хулуси Акар официально подтвердил, что продолжает встречаться и координировать действия со своими собеседниками.
По его словам, сторонам напоминают о важности продления зернового соглашения. Оно оказывает положительное влияние на человечество во всем мире. Кроме того, Турция призывает участников зернового соглашения решать кризисные вопросы мирно, путем диалога.
Что этому предшествовало
- Россия 29 октября решила выйти из зернового соглашения. В Кремле цинично заявили, что прекращают участие в нем из-за взрывов в Севастополе. Москва обвиняет Украину и Великобританию в этом.
- Следовательно, Украина была вынуждена приостановить экспорт зерна. 218 судов остались фактически заблокированы на своих текущих позициях.
- Очевидно, что блокируя соглашение, Россия намерена спровоцировать массовый голод в нуждающихся странах Африки и Азии, а также создать острый дефицит продовольствия во всем мире.
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