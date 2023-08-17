Украина создала зерновой коридор: в ISW оценили вероятность эскалации в Черном море

У украинского порта накануне, 16 августа, вышел первый гражданский корабль через новый, созданный Украиной временный коридор. Речь идет о контейнеровозе Joseph Schulte, вышедшем из одесского порта.

Аналитики американского Института изучения войны отметили, что руководитель Мониторинговой группы по санкциям и свободе судоходства Института Черноморских стратегических исследований Андрей Клименко говорил, что Украина реализует стратегию и тактику Украины по демонстрации создания зернового коридора без России.

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Что говорят в ISW о новом временном коридоре

Аналитики отметили, что Военно-морские силы ВСУ объявили о создании с 8 августа временных маршрутов движения гражданских судов в порты Черного моря и из них.

Посол России в Турции Алексей Ерхов 16 августа заявил, что якобы Кремль прорабатывает с партнерами альтернативы черноморской зерновой инициативе для доставки продовольствия в нуждающиеся страны. По его словам, "именно Россия вносит колоссальный вклад в обеспечение глобальной продовольственной безопасности", а "после выполнения требований России можно будет говорить о возобновлении черноморской инициативы".

Аналитики американского Института изучения войны объяснили, что Россия, вероятно, стремится ограничить морские перевозки в украинские порты без полной блокады из-за эскалационной позиции в Черном море, включая недавнюю принудительную остановку и проверку гражданского грузового судна 13 августа.

Российские военно-морские позиции в Черном море, вероятно, еще не принесли желаемого эффекта, и Россия, вероятно, пытается продвигать собственные инициативы по экспорту российского и украденного украинского зерна, чтобы еще больше подорвать потенциальный успех созданного Украиной зернового коридора,

– заявили аналитики.

Первый корабль тронулся из украинского порта: коротко