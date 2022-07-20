Зерновой вопрос, газ и упреки в сторону Украины: каких сказок наговорил Путин в Тегеране

Путин во время своего визита в Иран дал очередную пресс-конференцию пропагандистам. российский диктатор издал дерзкие заявления о зерне, традиционно отверг все обвинения в газовом кризисе и забросил Украине "невыполнение договоренностей".

В Иран путин прибыл, чтобы обсудить ситуацию в Сирии и вопросы украинского зерна. Диктатор встретился там с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. После встречи путин выдал очередные абсурдные заявления, равно как и во время своего визита в столицу Туркменистана.

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Зерновой вопрос

Президент государства-агрессора заявил, что россия не будет препятствовать вывозу украинского зерна. В то же время выдвинул дерзкое требование. Просит, чтобы с москвы сняли санкции, связанные с поставкой зерна.

Мы будем способствовать вывозу украинского зерна, но исходим из того, что все ограничения, связанные с поставкой российского зерна, будут сняты,

– выдал путин.

При этом он придумал, мол, никто это не отрицает, в частности, и американские партнеры.

Более того, диктатор насчитал, что экспортные возможности россии в этом году с 30 миллионов тонн зерна возрастут до 50 миллионов. Очевидно, он уже даже не скрывает кражи украинского зерна.

Упреки относительно "неисполнения договоренностей"

путин заявил, мол, Киев отказался от выполнения соглашений, достигших в Стамбуле. Упрекнул, будто российские войска отошли от Киева ради переговоров, а украинские власти якобы отказались от выполнения договоренностей.

В газовом кризисе россия как всегда "ни при чем"

На самом деле, в начале апреля российские войска не просто отошли с Киевщины, их отогнали ВСУ. Дело в том, что у захватчиков появилась угроза оцепления их войск.

У путина, как всегда, во всех проблемах виноват Запад. Диктатор уже перебрасывает свой газовый шантаж на Европу. В частности, он заявил, что якобы идеи Запада ограничить поставки российской нефти – ошибочны. Разумеется, решение проблемы президент государства-агрессора видит только в запуске "Северного потока-2".

Однако и здесь угрозы. Путин хотел испугать, мол, если запустят газопровод, то уже не в полную мощность. Хотя понятно, что после полномасштабного нападения россии о запуске "Северного потока-2" уже даже не говорится.

Не обошлось и без обвинений в сторону Украины. Путин сказал, что Киев закрыл один из газовых маршрутов якобы по политическим причинам. Мол, там "все нормально функционировало, никто не мешал".

Сказки о "нетрадиционности"

Дальше путин озвучил свои причины энергетического кризиса в Европе. По его мнению, все дело в том, что там засели большие "специалисты по нетрадиционности". Якобы Европа в области энергетики также решила "сделать ставку на нетрадиционные виды энергетики – солнце и ветер".

"А так как зима была долгой и безветренной, то наступил энергетический кризис", – издал Путин.

путину не терпится забрать турбину у Канады

Да, диктатор упомянул и о турбине для "Северного потока", которую Канада должна передать Германии. Путину не терпится ее забрать.

Мы должны ее получить. Это наша собственность,

– говорит он.

Возмущается, что "Газпром" не получил официальных документов по этому поводу. путин переживает за юридический статус турбины, то есть, находится ли она под санкциями.

"Мы должны понимать, в каком состоянии машина пришла. И каков ее юридический статус. Она под санкциями или нет. Завтра могут забрать ее у нас", – переживает диктатор.

Ситуация в Сирии

Помимо обвинений в сторону Запада и Украины, путин вспомнил и про другую цель своей поездки – ситуацию в Сирии. По итогам встречи было принято совместное заявление президентов России, Ирана и Турции.

В частности, путин сказал, что кремль выступает за возвращение Заевфратья под контроль правительства Сирии.

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