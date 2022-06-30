Британские самолеты могут патрулировать морские "зерновые коридоры" из Украины

Министр обороны Великобритании заявил, что британские самолеты могут помочь обеспечить морские маршруты экспорта украинского зерна.

Во время саммита НАТО министр обороны Бен Уоллес заявил, что британские самолеты-разведчики могут помочь поддержать безопасность судоходных путей из Украины.

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Великобритания может помочь поддержкой в небе

Уоллес заявил, что если будет заключено соглашение, разрешающее судам с зерном покидать заблокированные порты Украины, самолеты Rivet Joint или P8 Poseidon могут патрулировать районы Черного моря. Что касается военных кораблей, то, к сожалению, Британия не может их отправить, поскольку это будет означать полную разблокировку прохода для военных кораблей.

Турция, по словам Уоллеса, неплохо разбирается в поиске мин.

Мы знаем расположение минных полей. Так что я думаю, что все это определенно возможно,

– заметил Уоллес.

Но он отметил, что даже если в Черном море будет прекращение огня или безопасный проход для грузов, объемы поставок зерна все равно будут значительно меньше, чем Украина могла бы экспортировать в мирное время.

Роль Турции в переговорах с Россией

Он также пояснил, что то, что пытается сделать Турция из ООН, – это обсудить с россиянами возможность вывоза зерна из Украины. И ни в коем случае не говорится о том, чтобы помогать России вывозить с оккупированных территорий краденое зерно.

Поэтому мы должны посмотреть, что мы можем сделать. Роль Британии в этом может состоять в ISR, мы можем помочь в наблюдении, мы можем помочь с Rivet Joint, P8 в южной части Черного моря, чтобы защищать,

– сказал он.

К слову, недавно генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш проинформировал лидеров G7, что его переговоры о снятии блокады с украинских портов на Черном море достигли "момента истины".

По его словам, в настоящее время существует условное соглашение, согласно которому украинское зерно будет покидать три украинских порта, включая Одессу. Все это будет происходить с согласия России без необходимости разминирования портов, ранее считавшегося необходимым. Затем корабли будут курсировать по Черному морю в направлении Турции за определенными безопасными полосами, а надзор за операцией будут осуществлять Украина, Россия, Турция и ООН.

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