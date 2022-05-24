Жаль, - Зеленский отреагировал на заявление Кремля, о том, что они воюют "не в полную силу"
24 мая 2022 , 23:09Читати новину українською
Президент Владимир Зеленский отреагировал на очередное абсурдное заявление из Кремля о том, что якобы темпы наступления "преднамеренно замедлили". Глава государства подчеркнул, что это плачевно.
Владимир Зеленский подчеркнул, что российская оккупационная армия терпит колоссальные потери на нашей земле. Об этом говорится в ночном обращении главы государства к украинцам, сообщает 24 канал.
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Объяснение искали три месяца
Президент Украины подчеркнул, что в Кремле 3 месяца искали объяснения тому, почему же не удалось "захватить Украину за 3 дня". Поэтому теперь в России не нашли ничего лучше, чем утверждать, что именно так и планировали.