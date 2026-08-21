Жаловалась на здоровье: заседание по вопросу о мере пресечения в отношении Ирины Мудрой отложили

В пятницу, 21 августа, состоялось судебное заседание по Ирине Мудрой. При рассмотрении дела подозреваемая и его защита попросили перенести суд из-за ухудшения состояния его здоровья.

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции.

Что известно о судебном заседании?

Фигурантка попросила суд дать ей время для реабилитации. Прокурор САП возразил, отметив, что оговорки врачей о необходимости госпитализации не было.

Обвиняемая обещает не задерживать судебный процесс.

Я сознательно отказалась от предложенной госпитализации, чтобы прийти на суд и показать свою открытость. Я не собираюсь избегать или затягивать судебные заседания,

– заявила Мудра.

Суд частично удовлетворил ходатайство адвокатов и перенес их выступление на 15:00 24 августа. В то же время выступление прокуроров состоялось в запланированный день, 21 августа. Защита подозреваемой просила об этом, ссылаясь на ухудшение ее здоровья и невозможность эффективно себя защищать.

Заметим, что прокурор САП просит применить к Ирине Мудрой меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 150 миллионов гривен.

Напомним, что бывшая заместитель руководителя Офиса Президента является фигуранткой операции "Форест Гамп", о которой сообщили НАБУ и САП в среду, 19 августа. Ее и ряд других лиц, среди которых действующие и бывшие народные депутаты, руководители Sense Bank, подозревают, что они незаконно завладели активами нескольких предприятий на общую сумму более 248 миллионов гривен.