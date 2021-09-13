Жаловалась на проблемные отношения: в реке на Полтавщине нашли тело женщины

36-летнюю жительницу Полтавы Анну Соляник, которую разыскивали более недели, нашли мертвой. Ее тело обнаружили в реке Ворскла, что в селе Семьяновка.

Чтобы установить причину смерти, тело женщины направили на судебно-медицинскую экспертизу. Полиция открыла уголовное производство по статье об умышленном убийстве.

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По информации правоохранителей, последний раз живой Анну Соляник видели еще 6 сентября – вблизи сел Яцынова Слободка и Семьяновка, что под Полтавой. У женщины сломался автомобиль, после этого она перестала выходить на связь.

Как пишет местное издание "Коло", об исчезновении полтавчанки сообщила ее мать, проживающая в другой области. Она узнала, что дочь уже длительное время не выходит на контакт, от ее друзей.



Тело женщины нашли в реке на Полтавщине / Фото из соцсетей

Соляник ночевала в авто и жаловалась на личные проблемы

В фейсбук-группе "Вільна Полтава" уточнили, что Соляник была предпринимательницей и владелицей овощного магазина. В Семьяновке она якобы искала номер в гостинице. Журналисты "Кола" узнали у жителей села, что женщина в течение нескольких дней оставалась в Семьяновке: ночевала в своем авто, иногда покупала еду. Впоследствии, прочитав в сети о том, что машину оставили, ее забрал владелец (Соляник не была владелицей).

В сети пишут, что в день исчезновения женщина покупала алкоголь в сельском магазине – мол, это подтверждают записи с камер видеонаблюдений.

В селе есть свидетели, которые общались с Анной. По словам одного из них, перед исчезновением женщина жаловалась на личные проблемы, якобы связанные с бойфрендом, плакала во время разговора. Местные предлагали помощь, однако она отказалась.