При этом – без права внесения залога. Соответствующее решение в Киевском районном суде Полтавы приняли 8 сентября.
Подробнее В Полтаве девушка возле школы стреляла из арбалета и ранила двух учителей
Отметим, что 19-летней полтавчанке Таисии Петровой инкриминируют покушение на умышленное убийство. Педагоги, которых она ранила, сейчас находятся в больнице, их состояние медики оценивают как удовлетворительное.
Накануне СМИ сообщили о вероятных мотивах девушки. Журналисты узнали, что девушке якобы приснилось, что она должна кого-то убить.
Что говорит сама нападавшая
Подозреваемая Таисия Петрова заявила в суде, что сожалеет о содеянном. Мол, если бы имела возможность вернуться во времени, то ни за что такого бы не сделала. "Решила бы просто прийти к тем женщинам, которым нанесла вред, и конструктивно выстроила диалог, поговорила и решила по-хорошему", – отметила девушка.
Что еще известно о нападении на учителей
- Жуткий инцидент произошел 6 сентября. В результате действий девушки пострадали завуч и учительница украинского языка и литературы.
- По словам очевидцев, девушка, курив сигарету, заходила в разные кабинеты и стреляла. Арбалет у нее отобрал ученик 9 класса.
- Известно, что нападавшая зашла в школу через боковой вход. Обязанности охранника в учебном заведении сейчас исполняет пожилая женщина.