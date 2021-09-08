При этом – без права внесения залога. Соответствующее решение в Киевском районном суде Полтавы приняли 8 сентября.

Подробнее В Полтаве девушка возле школы стреляла из арбалета и ранила двух учителей

Отметим, что 19-летней полтавчанке Таисии Петровой инкриминируют покушение на умышленное убийство. Педагоги, которых она ранила, сейчас находятся в больнице, их состояние медики оценивают как удовлетворительное.

Накануне СМИ сообщили о вероятных мотивах девушки. Журналисты узнали, что девушке якобы приснилось, что она должна кого-то убить.

Справка. В соцсетях написали, что нападавшая хотела застрелить конкретного учителя. Впрочем, подвтерджений этому пока нет.

Что говорит сама нападавшая

Подозреваемая Таисия Петрова заявила в суде, что сожалеет о содеянном. Мол, если бы имела возможность вернуться во времени, то ни за что такого бы не сделала. "Решила бы просто прийти к тем женщинам, которым нанесла вред, и конструктивно выстроила диалог, поговорила и решила по-хорошему", – отметила девушка.

Что еще известно о нападении на учителей