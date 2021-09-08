При цьому – без права внесення застави. Відповідне рішення у Київському районному суді Полтави ухвалили 8 вересня.

Детальніше У Полтаві дівчина біля школи стріляла з арбалета та поранила двох вчителів

Зазначимо, що адвокатка підозрюваної Ольга Шеховцова клопотала про запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання або домашній арешт.

19-річній нападниці Таїсії Петровій інкримінують замах на умисне вбивство. Педагогині, яких вона поранила, зараз перебувають у лікарні, їхній стан медики оцінюють як задовільний.

Напередодні ЗМІ повідомили про ймовірні мотиви дівчини. Журналісти дізналися, що дівчині нібито наснилося, що вона мусить когось вбити.

Довідка. У соцмережах написали, що нападниця хотіла застрелити конкретного вчителя. Втім, підвтерджень цьому наразі немає.

Що каже сама нападниця

Підозрювана заявила у суді, що шкодує про скоєне. Мовляв, якби мала можливість повернутися у часі, то нізащо такого б не зробила. "Вирішила б просто прийти до тих жінок, яким завдала шкоди, і конструктивно вилаштувала діалог, поговорила та вирішила по-хорошому", – зазначила дівчина.

Що ще відомо про атаку на вчителів