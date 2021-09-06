Об этом министр иностранных дел России сказал на встрече с педагогами Санкт-Петербурга. По его мнению, действия нашего государства – нарушение Конституции.
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По словам Лаврова, Украина и государства Балтии объявили войну против российского образования и языка.
Дискриминация русского языка в Украине достигла уже масштабов бедствия,
– сказал Лавров.
Он отметил, что несколько лет назад приняли законы об образовании и государственном языке. Согласно им, мол, с сентября 2020 года можно преподавать на языках меньшинств только в начальной школе.
Лавров: Необходимо призвать к ответственности
Также он пожаловался на то, что наше государство якобы находилось под давлением Европейского Союза. Поэтому Украина сделала исключение для языков ЕС.
"Мы, конечно, не будем применять силу, но призывать к ответственности необходимо, и мы это делаем", – сказал Лавров.
Последние заявления Кремля об Украине: что известно
- В Кремле заявили, что стремление Украины в Организацию Североатлантического договора является угрозой для России.
- Представительница МИД России Мария Захарова сказала, что наше государство якобы не хочет мирного разрешения конфликта.
- Сергей Лавров заявил, что якобы каждая украинская власть все тупиковее.