Об этом министр иностранных дел России сказал на встрече с педагогами Санкт-Петербурга. По его мнению, действия нашего государства – нарушение Конституции.

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По словам Лаврова, Украина и государства Балтии объявили войну против российского образования и языка.

Дискриминация русского языка в Украине достигла уже масштабов бедствия,

– сказал Лавров.

Он отметил, что несколько лет назад приняли законы об образовании и государственном языке. Согласно им, мол, с сентября 2020 года можно преподавать на языках меньшинств только в начальной школе.

Лавров: Необходимо призвать к ответственности

Также он пожаловался на то, что наше государство якобы находилось под давлением Европейского Союза. Поэтому Украина сделала исключение для языков ЕС.

"Мы, конечно, не будем применять силу, но призывать к ответственности необходимо, и мы это делаем", – сказал Лавров.

Кстати! В июле 2021 года Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что русский язык не собственность страны-оккупанта. Он считает, что государство-агрессор манипулирует этим вопросом.

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