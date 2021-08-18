Все знают, что Путин является убийцей, – "слуга" Беленюк согласился с Байденом

Украинский спортсмен и политик Жан Беленюк высказался о заявлении американского президента относительно Владимира Путина. Ранее тот заявил, что глава Кремля является убийцей.

"Слуга народа" подчеркнул, что соглашается с соответствующим высказыванием Байдена. Мол, о том, что Путин – убийца, знают все.

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Все в Украине точно знают, что он убийца. Что он убивает, что его политика убивает молодых парней как с одной, так и с другой стороны. Не только в Украине,

– отметил Беленюк.

Ранее нардеп заверил, что боролся бы с российским президентом "целыми днями". В частности – если бы его действия повлияли на ситуацию в Украине.

Байден назвал Путина убийцей: что об этом известно