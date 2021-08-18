Все знают, что Путин является убийцей, – "слуга" Беленюк согласился с Байденом
18 августа 2021 , 09:53Читати новину українською
Источник:БАЦМАН
Украинский спортсмен и политик Жан Беленюк высказался о заявлении американского президента относительно Владимира Путина. Ранее тот заявил, что глава Кремля является убийцей.
"Слуга народа" подчеркнул, что соглашается с соответствующим высказыванием Байдена. Мол, о том, что Путин – убийца, знают все.
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Все в Украине точно знают, что он убийца. Что он убивает, что его политика убивает молодых парней как с одной, так и с другой стороны. Не только в Украине,
– отметил Беленюк.
Ранее нардеп заверил, что боролся бы с российским президентом "целыми днями". В частности – если бы его действия повлияли на ситуацию в Украине.
Байден назвал Путина убийцей: что об этом известно
- В марте в одном из интервью на американском телевидении Байдена спросили, считает ли он российского президента убийцей. Тот ответил утвердительно.
- Впоследствии Путин отреагировал на такие слова президента США. Он вспомнил детскую поговорку – мол, "кто как обзывается, тот так и называется".
- Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль подчеркнул, что полностью поддерживает позицию американского лидера. Ведь за 7 лет российской агрессии в Украине погибли более 10 тысяч человек.
- Высказывания Байдена нашли поддержку и среди иностранных политиков. Литовский президент Гитанас Науседа, например, также считает, что Путина можно назвать убийцей.
- В то же время канадский премьер-министр Джастин Трюдо подчеркнул, что глава Кремля ответственен за ужасные вещи. "Путин не является ни опорой, ни другом", – отметил политик.