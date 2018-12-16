"Жандармы" и инопланетяне: к поискам внеземного разума присоединилось ФБР

Правительство США сознательно скрывает от человечества и от ученых образцы невероятных инопланетных технологий, которые давно могли превратить Землю в настоящий рай.

Обычно всякие свидетели летающих тарелок и звероящеров с планеты Нибиру страдают в жизни только от одного: их никто – за пределами их собственного "фан-клуба" – не воспринимает всерьез. И, в любом случае, особым вниманием к подобным персонам не страдают официальные органы, органы власти любой страны мира.

Но на этот раз, под самое Рождество, произошло чудо: правительство США вдруг обратило внимание на одного из так называемых "уфологов". Причем обратил внимание очень, так сказать, придирчиво: агенты ФБР обыскали квартиру некоего доктора Боба Лазара – физика, который уже 30 лет подряд утверждает, что имеет доступ к самым настоящим инопланетных технологий. "Что же, – вероятно, решили федеральные полицейские, – если это правда, то это – противозаконно". И решили, что по крайней мере один обыск за 30 лет его деятельности отнюдь не помешает...

"Искатель правды" обвиняет



Боб Лазар – исследователь НЛО / Фото Getty

На самом деле, доктор Лазар – один из самых известных американских уфологов, к тому же – один из самых шумных. Пока правительство не обвинило его в незаконном сокрытии инопланетных технических прибамбасов – сам он до сих пор обвинял правительство в том, что то, в свою очередь, прячет от мира девять НЛО.

О том, что он имеет доступ к инопланетной технике, Лазар рассказывает, как уже было сказано, в течение 30 лет. В 1989-м Боб Лазар был еще никому не известным исследователем. Сейчас он является одним из самых известных "искателей правды" (так называет себя одна из американских сообществ уфологов) и занимается загадочными звездолетами и технологиями уже на вполне солидной базе – как лидер целой общины таких же, как он сам, фанатов. Тот факт, что его рассказы о инопланетной технике побудили теперь ФБР к обыску в его доме, только придало его словам веса в восприятии его последователей.

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О чем он рассказывает всем, кто только пожелает его послушать? Например, о том, что он, как ученый, в свое время имел доступ к секретной авиабазе ​​США в пустыне Невада – знаменитой Зоне 51, где якобы хранится один из скрытых американским правительством инопланетных космических кораблей, и где он имел возможность основательно этот корабль изучать.

Правительство США скрывает



НЛО – вымысел или реальность?

Первые большие "волны" вокруг его имени начались в начале 1990-х годов, когда Боб Лазар стал рассказывать СМИ о том, что американская армия проводит тщательные эксперименты аж с девятью "летучими тарелками". Он обвинил Пентагон в преступлении против человечества и против мирового научного сообщества.

Но, прежде всего, он и сегодня выдвигает против правительства США основное свое обвинение: мол, Вашингтон сознательно скрывает от человечества и от ученых образцы невероятных инопланетных технологий, которые давно могли, по его словам, превратить Землю в настоящий рай. Зато, говорит Лазарь, эти технологии медленно, под контролем истеблишмента и правительства, внедряются в жизнь таким образом, чтобы обеспечить, во-первых, наибольшие прибыли и так очень богатым представителям "мировой закулисы", а во-вторых – технологическое преимущество перед всем миром для Америки. По словам Боба Лазара, речь идет об очень широком спектре технологий: приборы, которые могут производить и контролировать гравитацию, звездные двигатели, которые, как он говорит, "создают пространственно-временные разрывы, которые действительно искажают пространство", информационные технологии и тому подобное. Он утверждает также, что вся нынешняя мировая научно-техническая революция базируется именно на этих осторожных и жадных "вбросах", а настоящий объем инноваций никто даже не в состоянии себе представить.

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Лазар подчеркивает, что в любом случае речь идет об изобретениях человеческого гения, о человеческих технологиях: "Существует другая цивилизация разумных существ, мы получаем артефакты от нее". Правда, он признает, что сам тех инопланетян никогда не видел. По его словам, кресла в тех "летучих тарелках", которые он исследовал, были очень маленькими, рассчитанными будто на детей. Именно поэтому, говорит он, на базе инопланетян все в шутку называли "детишками".

Сам он получил эту работу, как он рассказывает, просто из-за газетного объявления. Сначала, мол, рекрутеры поговорили с ним о "гуманоидах" и НЛО, после чего работодатели показали ему "летучие тарелки". Впоследствии, ему поручили изучение их двигателей с целью их реконструировать.

Эти космические корабли прилетели с какой-то совсем другой солнечной системы, – утверждает он уже 30 лет подряд. – И они – на Земле!

А обратиться к широкой общественности его, по его собственным словам, заставили опасения за свою жизнь. Открытость для него – своеобразная страховка. Потому что уже несколько раз на него пытались совершить покушения – например, стреляли ему по колесам, когда он вел машину.

Американские СМИ заинтересовались



Медиа США снова много пишут об НЛО

То, что Боб Лазар стал теперь центром расследования ФБР, имеет свои причины: он утверждает, что вынес с тайной базы образец неизвестного материала, который называет "элемент 115". Этот материал, якобы используется в качестве топлива для реакторов этих звездолетов. Правда, сами полицейские говорят, что искали старые документы какого-то клиента Лазара, который якобы потребовал от него токсичные материалы. Но кто же в это поверит? Только не отважный борец с системой Боб Лазар: он изобразил сцену обыска, как "сюреалистичную". Улица была полна спецавто, а агентов ФБР было так много, что они не помещались в дом.

Интересно, что в последнее время об инопланетных делах все чаще и чаще стали писать даже вполне солидные американские СМИ. Уже в 2017 году The New York Times обнародовала материал о якобы тайной правительственной программе под названием "Идентификация прогрессирующих угроз космическим полетам". В рамках этой программы были представлены задокументированные случаи, когда в атмосфере Земли и на орбите замечали летучие аппараты, которые передвигались с невероятно высокой скоростью, но без видимых двигателей.

Тот факт, что даже такая известная газета, как NYT, рассказывает своим читателям о том, что "чужие" – это реальность и что правительство США годами или за ними наблюдает, а то и имеет с ними контакт, только усиливает интерес к людям вроде доктора Лазара. А его коллега, профессор Сильвано Коломбано – компьютерный специалист, работающий непосредственно на НАСА – недавно даже составил официальный доклад о том, что факты посещения инопланетянами Земли, скорее всего, являются реальными, и что американское космическое агентство должно из-за этого усилить, как он выразился, "агрессивные поиски НЛО".

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