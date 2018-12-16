"Жандарми" та іншопланетяни: до пошуків позаземного розуму долучилося ФБР

Уряд США свідомо приховує від людства і від науковців зразки неймовірних іншопланетних технологій, які давно могли перетворити Землю в справжній рай.

Зазвичай всіляки свідки летючих тарілок та звероящерів з планети Нібіру страждають в житті лише від одного: їх ніхто – за межами їх власного "фан-клубу" – не сприймає серйозно. Й, у будь-якому разі, особливою увагою до подібних персон не страждають офіційні, владні органи будь-якої країни світу.

Але цього разу, під саме Різдво, сталося диво: уряд США раптом звернув увагу на одного з так званих "уфологів". Причому звернув увагу дуже, так би мовити, прискіпливо: агенти ФБР обшукали помешкання такого собі доктора Боба Лазара – фізика, який вже 30 років поспіль стверджує, що має доступ до найсправжнісіньких іншопланетних технологій. "Що ж, – певно, вирішили федеральні поліцейські, – якщо це правда, то це – протизаконно". Й вирішили, що, принаймні, один обшук за 30 років його діяльності аж ніяк не завадить...

"Шукач правди" звинувачує



Боб Лазар – дослідник НЛО / Фото Getty

Насправді, доктор Лазар – один із найвідоміших американських уфологів та ще й до того – один із найгаласливіших. Поки уряд не звинуватив його в незаконному приховуванні іншопланетних технічних прибамбасів – сам він звинувачував досі уряд в тому, що той, в свою чергу, ховає від світу аж дев’ять НЛО.

Про те, що він має доступ до іншопланетної техніки, Лазар розповідає, як вже було сказано, протягом 30 років. В 1989-му Боб Лазар був ще нікому не відомим дослідником. Нині він є одним з найвідоміших "шукачів правди" (так називає себе одна з американських спільнот уфологів) та переймається загадковими зірколетами та технологіями вже на цілком солідній базі – як лідер цілої громади таких же, як він сам, фанатів. Той факт, що його розповіді про іншопланетну техніку спонукали тепер ФБР до обшуку в його домівці, лише додало його словам ваги в сприйнятті його послідовників.

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Про що ж він розповідає всім, хто лишень забажає його послухати? Наприклад, про те, що він, як вчений, свого часу мав доступ до секретної авіабази США в пустелі Невада – славетної Зони 51, де буцімто зберігається один з прихованих американським урядом іншопланетних космічних кораблів, і де він мав нагоду ґрунтовно цей корабель вивчати.

Уряд США приховує



НЛО – вигадки чи реальність?

Перші великі "хвилі" навколо його імені почалися на початку 1990-х років, коли Боб Лазар став розповідати ЗМІ про те, що американська армія проводить ретельні експерименти аж з дев’ятьма "летючими тарілками". Він звинувачив Пентагон в злочині проти людства та проти світової наукової спільноти.

Але, перш за все, він ще й сьогодні висуває проти уряду США основне своє звинувачення: мовляв, Вашингтон свідомо приховує від людства і від науковців зразки неймовірних іншопланетних технологій, які давно могли, за його словами, перетворити Землю в справжній рай. Натомість, каже Лазар, ці технології повільно, під контролем істеблишменту та уряду, впроваджуються в життя таким чином, аби забезпечити, по-перше, найбільші прибутки й без того страшенно багатим представникам "світової закуліси", а по-друге – технологічну перевагу перед усім світом для Америки. За словами Боба Лазара, йдеться про дуже широкий спектр технологій: прилади, які можуть виробляти та контролювати гравітацію, зоряні двигуни, які, як він каже, "створюють просторово-часові розриви, які дійсно викривлюють простір", інформаційні технології тощо. Він стверджує також, що вся нинішня світова науково-технічна революція базується саме на цих обережних та жадібних "вкидах", а справжній обсяг іновацій ніхто навіть не в змозі собі уявити.

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Лазар підкреслює, що в жодному разі не йдеться про винаходи людського генія, про людські технології: "Існує інша цивілізація розумних істот, ми отримуємо артефакти від неї". Щоправда, він визнає, що сам тих іншопланетян ніколи не бачив. За його словами, крісла в тих "летючих тарілках", які він досліджував, були дуже маленькими, розрахованими ніби на дітей. Саме тому, каже він, на базі іншопланетян всі жартома називали "діточками".

Сам він отримав цю роботу, як він розповідає, просто через газетну об’яву. Спочатку, мовляв, рекрутери поговорили з ним про "гуманоїдів" та НЛО, після чого роботодавці показали йому "летючі тарілки". Згодом, йому доручили вивчення їх двигунів з метою їх реконструювати.

Ці космічні кораблі прилетіли з якоїсь зовсім іншої сонячної системи, – твердить він вже 30 років поспіль. – І вони – на Землі!

А звернутись до широкого суспільства його, за його власними словами, змусили побоювання за своє життя. Відкритість для нього, мовляв – своєрідна страховка. Тому що вже кілька разів на нього намагалися вчинити замахи – наприклад, стріляли йому по колесах, коли він вів автівку.

Американські ЗМІ зацікавилися



Медіа США знову багато пишуть про НЛО

Те, що Боб Лазар став тепер центром розслідування ФБР, має свої причини: він стверджує, що виніс з таємної бази зразок невідомого матеріалу, який називає "елемент 115". Цей матеріал, мовляв, використовується в якості палива для реакторів цих зіркольотів. Щоправда, самі поліцейські кажуть, що шукали старі документи якогось клієнта Лазара, який нібито зажадав від нього токсичні матеріали. Але хто ж в це повірить? Тільки не відважний борець із системою Боб Лазар: він змалював сцену обшуку, як "сюреалістичну". Вулиця була повна спецавтівок, а агентів ФБР було так багато, що вони не вміщалися в будинок.

Цікаво, що останнім часом про іншопланетні справи все частіш та частіш почали писати навіть цілком поважні американські ЗМІ. Вже в 2017 році The New York Times оприлюднила матеріал про начебто таємну урядову програму з назвою "Ідентифікація прогресуючих загроз космічним польотам". В межах цієї програми, мовляв, були презентовані задокументовані випадки, коли в атмосфері Землі та на орбіті помічали летючі апарати, які пересувались із неймовірно високою швидкістю, але без видимих двигунів.

Той факт, що навіть така відома газета, як NYT, розповідає своїм читачам про те, що "чужі" – це реальність і що уряд США роками поспіль чи то за ними спостерігає, а чи то має з ними контакт, лише посилює цікавість до людей на кшталт доктора Лазара. А його колега, професор Сільвано Коломбано – комп’ютерний фахівець, який працює безпосередньо на НАСА – нещодавно навіть склав офіційну доповідь про те, що факти відвідування іншопланетниками Землі, скоріш за все, є реальними, та що американська космічна агенція має через те посилити, як він висловився, "агресивні пошуки НЛО".

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