Добрый знак, но нужна большая поддержка – поверенная в делах Украины о "мирном плане" Китая

В годовщину полномасштабного вторжения России в Украину Китай опубликовал свой "мирный план" по войне. В общем, документ хороший знак, однако Китай должен больше взаимодействовать с украинской стороной.

Об этом заявила временно поверенная в делах Украины в Пекине Жанна Лещинская во время выступления в китайской столице. Она подчеркнула, что Китай должен сделать больше для прекращения войны.

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Мы видим, что сейчас Китай не разговаривает с Украиной – Лещинская

Украинская дипломатка отметила, что Китай должен сделать все возможное для того, чтобы остановить войну и восстановить мир в Украине. Жанна Лещинская подчеркнула, что Китай, утверждающий, что является нейтральной стороной, должен говорить не только с Москвой, но и с Киевом.

В нейтралитете Китай должен говорить с обеими сторонами: Россией и Украиной, и сейчас мы видим, что Китай не разговаривает с Украиной,

– объяснила дипломатка.

В то же время, обнародованный документ Лещинская назвала "добрым знаком". Она отметила, что Китай таким образом пытается быть более вовлечен в глобальные усилия, направленные на прекращение войны в Украине.

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Китайский представитель в ООН призвал к "переговорам вместо поставки оружия"

Представитель Китая в ООН Чжан Цзюнь призвал к " переговоров вместо поставки оружия В своем выступлении дипломат назвал войну в Украине "конфликтом", который набирает обороты.

Чжан Цзюнь во время выступления предложил перестать поставлять Украине оружие и ослабить санкции против России. Впрочем, добавил, что позиция Китая в отношении Украины остается неизменной – "суверенность и территориальная целостность любых государств должны уважаться".